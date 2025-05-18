Джемовий блонд – найпопулярніший колір волосся на літо 2025: як він виглядає

Джемовий блонд набирає все більшої популярності в мережі. Дівчата відмовляються від ідеального блонду, обираючи для себе природний колір, який набагато краще поєднується до кольору шкіри й не сильно створює акцент на відрослих коренях.

Світлий колір волосся завжди в тренді, а саме цієї весни актуальним є теплий блонд, який красиво виглядає, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Цей колір постійно можна було помітити під час Тижнів моди в Парижі чи Копенгагені. Такий колір волосся носять численні знаменитості та інфлюенсери, тож джемовий блонд є трендом волосся на літо.

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Колір волосся особливий тим, що не потребує додаткового догляду. Він схожий на золотисті відтінки з натяками на помаранчевий. Теплий та сонячний колір чудово освіжає в порівнянні з холодним блондом чи іншими світлими відтінками, які були в моді.

До слова! Є кілька зачісок та стрижок, які надають зайвого віку. Їх краще уникати й не робити старшим жінкам. Більше про це в матеріалі.

Експерти кажуть, що відтінок чудово адаптовується до різних тонів шкіри. Холодні світлі тони потребують частого тонування, а от джемовий блонд підтримувати набагато легше. Воно менш помітно відростає, тому до перукаря доведеться ходити рідко. Також не доведеться користуватися постійно фіолетовими шампунями й засобами для збереження світлого кольору волосся.

Колір можна легко персоналізувати: він може бути темнішим (більш помаранчевим), яскравішим (більш масляно-жовтими тонами) або з вищою контрастністю для тих, хто любить більш драматичний ефект.

Отримати бажаний колір за один раз буде важко. Вам потрібен колорист, який знає, як робити ледь помітні переходи та вміло розташовувати пасма, тони яких будуть підлаштовуватися під колір вашої шкіри.

Найкращий ефект досягається за допомогою таких технік, як балаяж та бебілайт , які разом створюють відчуття природного об'єму та руху.