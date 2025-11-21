Найгірший макіяж для жінок після 50 років: ці помилки вас зістарять

Косметика здатна не лише підкреслити красу, але й візуально зістарити обличчя, особливо у жінок після 50 років. Саме тому варто знати кілька помилок, яких варто уникати, щоб не зробити гірше.

Візажистка Кімберлі Веймер розповіла про основні помилки у нанесенні тіней, підводки й виборі текстур, пише 24 Канал з посиланням на Express. Ці кілька деталей можуть зіпсувати зовнішність.

Яких помилок в макіяжі варто уникати?

Темні тіні на складці повіки

З часом повіки починають нависати на очах, тому темні тіні лише підкреслять вік. Замість них краще використовувати нейтральні відтінки, щоб зберегти відкритий погляд.

Неправильна стрілка

Візажистка радить фарбувати повіки підводкою правильно. Промальовувати лінію потрібно від внутрішнього кута ока до зовнішнього.

Блискучі тіні під бровами

Дуже мерехтливі текстури виглядають старомодно й застаріло. Краще обирати матовий колір з додаванням світлішого відтінку у внутрішній куточок ока. Така дія не переобтяжить очі.

Правила нанесення макіяжу: дивіться відео

Сильно матові чи щільні тональні засоби здатні глибоко западати в зморшки й підкреслювати сухість шкіри. Замість них варто обирати легкі ВВ-креми. Надто світлий консилер під очима створить неприродний ефект, тому наносити рекомендовано персикові відтінки.

Пудру на обличчі також потрібно наносити дозовано. Якщо шкіра суха, то краще уникати її в зоні щік та вилиць. Використовувати засіб варто лише в Т-зоні за потреби.

До слова, жінкам після 50 років найкраще підходить сливовий відтінок підводки, замість класичного чорного, пише Vogue Spain. Сливовий відтінок підводки додає теплоти й виразності очам і підходить для різних кольорів очей. Часто сливовим кольором підводки користується королева Летиція.

Які ще є корисні поради?