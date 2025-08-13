Ганіма Абдулла, експертка з волосся і косметолог в The Right Hairstyles, назвала кілька зачісок, які зістарюють жінок після 50 років, передає 24 Канал із посиланням на Daily Record.

Які стрижки не пасують жінкам після 50 років?

Дуже короткий чубчик

Жінкам за 50 років краще уникати ультракоротких чубчиків. Адже частина обличчя, на яку він спадає, найбільше виділяється. Якщо чубчик падатиме посеред лоб, то у центрі уваги можуть опинитися зморшки.

Тому краще носити чубчик до рівня брів, щоб акцент був на очах. Також варто уникати густих і прямих чубчиків – вони не вигідно обрамляють обличчя.

Натомість експертка радить обирати довші, багатошарові чубчики або так фіранкові чубчики.

Прямий боб без шарів

Якщо волосся стрижеться рівномірно без шарів, воно виглядає менш об'ємним.

Додавання шарів у коротке волосся, особливо навколо обличчя, створює об’єм і робить локони густішими — це ідеально, якщо волосся починає рідшати.

Ганіма радить уникати стрижок, які однакові по довжині і накручені близько до голови.

Стрижка «піксі» теж дуже пасує у будь-якому віці, бо різні довжини волосся допомагають приховати порідіння.

Дуже довге волосся

З віком волосся стає тоншим, тому дуже довге волосся вже не є таким здоровим на вигляд, як раніше.

Замість того, щоб триматися за довге і не дуже здорове волосся, краще перейти на коротшу багатошарову стрижку – це може "зняти" кілька років.

Якщо дуже короткі стрижки не для вас, оберіть довгий боб. Його довжина приблизно до плечей, що пом'якшує вікові кути обличчя.

Зачіска "довгий боб" із чубчиком-фіранкою: дивіться фото

Для власниць кучерявого або текстурованого волосся не підходять короткі стрижки однієї довжини. Ганіма каже, що короткі афро (близько 7 – 8 сантиметрів) – це вже не модно. Краще відрощувати волосся до 12 сантиметрів і робити плавний перехід по боках і на потилиці.