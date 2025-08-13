Ганима Абдулла, эксперт по волосам и косметолог в The Right Hairstyles, назвала несколько причесок, которые старят женщин после 50 лет, передает 24 Канал со ссылкой на Daily Record.

Какие стрижки не подходят женщинам после 50 лет?

Очень короткая челка

Женщинам за 50 лет лучше избегать ультракоротких челок. Ведь часть лица, на которую она спадает, больше всего выделяется. Если челка будет падать посреди лба, то в центре внимания могут оказаться морщины.

Поэтому лучше носить челку до уровня бровей, чтобы акцент был на глазах. Также стоит избегать густых и прямых челок – они не выгодно обрамляют лицо.

Вместо этого эксперт советует выбирать более длинные, многослойные челки или так занавесочные челки.

Прямой боб без слоев

Если волосы стригутся равномерно без слоев, они выглядят менее объемными.

Добавление слоев в короткие волосы, особенно вокруг лица, создает объем и делает локоны гуще - это идеально, если волосы начинают редеть.

Ганима советует избегать стрижек, которые одинаковые по длине и накручены близко к голове.

Стрижка "пикси" тоже очень подходит в любом возрасте, потому что разные длины волос помогают скрыть поредение.

Очень длинные волосы

С возрастом волосы становятся тоньше, поэтому очень длинные волосы уже не является таким здоровым на вид, как раньше.

Вместо того, чтобы держаться за длинные и не очень здоровые волосы, лучше перейти на более короткую многослойную стрижку – это может "снять" несколько лет.

Если очень короткие стрижки не для вас, выберите длинный боб. Его длина примерно до плеч, что смягчает возрастные углы лица.

Прическа "длинный боб" с челкой-занавеской: смотрите фото

Для обладательниц вьющихся или текстурированных волос не подходят короткие стрижки одной длины. Ганима говорит, что короткие афро (около 7 – 8 сантиметров) – это уже не модно. Лучше отращивать волосы до 12 сантиметров и делать плавный переход по бокам и на затылке.