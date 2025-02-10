На хіднику зірка Голлівуду вирішила з’явитися у стриманому образі з аксесуаром, який повернувся у моду, пише 24 Канал. Ніколь Кідман приміряла краватку, яка цього року буде неабияк популярною.

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Стильний образ Ніколь Кідман

Акторка приміряла ніжно-блакитну сорочку, яку поєднала з маскулінним костюмом від бренду Saint Laurent. Ніколь Кідман одягнула подовжений сірий жакет та штани палаццо, доповнивши свій look чорними туфлями-човниками на підборах.

Головною родзинкою аутфіту знаменитості стала її темна краватка в горошок, яка повертається в моду. Цей аксесуар вже активно приміряють на собі багато модниць. Краватку, яка належить до чоловічого гардероба, Ніколь довершила кількома браслетами, годинником та каблучками, а своєму образу додала розслабленості завдяки розпущеному волоссю.



Розкішний образ Ніколь Кідман / Фото Getty Images

Що відомо про фільм "Хороша погана дівчинка"

Головна героїня Ромі – успішна CEO компанії, дружина та матір, однак у її житті є дещо, чого їй не вистачає. Коли у її компанії з’являється стажист Семюел, їхні професійні стосунки виходять за межі дозволеного. Попри ризики, Ромі не може позбутися цих відносин, адже через владу Семюеля, вона відчуває те, що приносить їй задоволення.

Фільм збирає різні відгуки кінокритиків. Більшість високо оцінюють гру Ніколь Кідман та Гарріса Дікінсона. Для когось "Хороша погана дівчинка" здалась холодною, принизливою та примітивною.