На дорожке звезда Голливуда решила появиться в сдержанном образе с аксессуаром, который вернулся в моду, пишет 24 Канал. Николь Кидман примерила галстук, который в этом году будет изрядно популярным.

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Стильный образ Николь Кидман

Актриса примерила нежно-голубую рубашку, которую соединила с маскулинным костюмом от бренда Saint Laurent. Николь Кидман надела удлиненный серый жакет и брюки палаццо, дополнив свой look черными туфлями-лодочками на каблуках.

Главной изюминкой аутфита знаменитости стал ее темный галстук в горошек, который возвращается в моду. Этот аксессуар уже активно примеряют на себе многие модницы. Галстук, который относится к мужскому гардеробу, Николь довершила несколькими браслетами, часами и кольцами, а своему образу добавила расслабленности благодаря распущенным волосам.



Роскошный образ Николь Кидман / Фото Getty Images

Что известно о фильме "Хорошая плохая девочка"

Главная героиня Роми – успешная CEO компании, жена и мать, однако в ее жизни есть кое-что, чего ей не хватает. Когда в ее компании появляется стажер Сэмюэл, их профессиональные отношения выходят за пределы дозволенного. Несмотря на риски, Роми не может избавиться от этих отношений, ведь через власть Сэмюэля, она чувствует то, что приносит ей удовольствие.

Фильм собирает разные отзывы кинокритиков. Большинство высоко оценивают игру Николь Кидман и Харриса Дикинсона. Для кого-то "Хорошая плохая девочка" показалась холодной, унизительной и примитивной.