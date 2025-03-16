5 нових парфумів, які пахнуть весною: ці запахи бездоганні

На початку весни всі чомусь починають обирати для себе парфуми. З пробудженням природи хочеться додати щось цікаве у свою колекцію. Більшість косметичних компаній випускають щось на початку року, тому розповідаємо про цікаві варіанти, які варто знати.

На відміну від літніх парфумів, у весняних переважають білі квіти – тубероза, конвалія чи троянда, з додаванням нот цитрусових, ванілі, мускусу й шкіри, пише 24 Канал з посиланням на In Journal.

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Обираючи парфум для нового сезону, пропонуємо переглянути 5 варіантів, які чудово доповнять будь-який весняний аутфіт.

Parfums de Marly – Valaya Exclusif Eau de Parfum

Цей розкішний парфум має багатошаровий, жіночний та чуттєвий аромат. Він відкривається нотами мандарина, бергамоту і мигдалю, за якими йдуть акорди флердоранжу, потім білих квітів і пудрових нот, які складають серце парфуму.



Чарівні нові аромати для жінок / Фото In Journal

Prada – Infusion de Rhubarbe Eau de Parfum

Парфум натхненний ревенем, тому він має ніжний рожевий колір. Композиція складається з бергамота, зеленого мандарина й гіркого апельсина, а ноти серця наповнені трояндою. До базових нот відноситься білий мускус, альдегіди й цитруси.



Чарівні нові аромати для жінок / Фото In Journal

Aerin – Tuberose Gardenia Eau de Parfum

Ця ніжна й жіноча композиція оповита двома білими квітами – гарденією й туберозою. У базі композиції – улюблена багатьма ваніль, яка надає їй теплого тону.



Чарівні нові аромати для жінок / Фото In Journal

Jean Paul Gaultier – La Belle Flower Edition Eau de Parfum

Якщо вам подобаються класичні весняні парфуми з нотами фруктів і квітів, то ця новинка вам однозначно сподобається. Аромат відкривається нотами абрикоса, а в серці парфуму – магнолія й жасмин, а вже в базі – ваніль.



Чарівні нові аромати для жінок / Фото In Journal

Narciso Rodriguez – For Her Intense Eau de Parfum

Для тих, хто не є прихильником класичних квіткових ароматів, варто звернути на шипровий фруктовий аромат, який наповнений нотами персика й бергамота, а ноти серця оповиті мускусом й білими квітами. Аромат пахне дуже потужно й спокусливо.



Чарівні нові аромати для жінок / Фото In Journal