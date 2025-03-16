5 новых духов, которые пахнут весной: эти запахи безупречны

В начале весны все почему-то начинают выбирать для себя духи. С пробуждением природы хочется добавить что-то интересное в свою коллекцию. Большинство косметических компаний выпускают что-то в начале года, поэтому рассказываем об интересных вариантах, которые стоит знать.

В отличие от летних духов, в весенних преобладают белые цветы – тубероза, ландыш или роза, с добавлением нот цитрусовых, ванили, мускуса и кожи, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal.

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Выбирая парфюм для нового сезона, предлагаем посмотреть 5 вариантов, которые прекрасно дополнят любой весенний аутфит.

Parfums de Marly – Valaya Exclusif Eau de Parfum

Этот роскошный парфюм имеет многослойный, женственный и чувственный аромат. Он открывается нотами мандарина, бергамота и миндаля, за которыми следуют аккорды флердоранжа, затем белых цветов и пудровых нот, которые составляют сердце парфюма.



Очаровательные новые ароматы для женщин / Фото In Journal

Prada – Infusion de Rhubarbe Eau de Parfum

Парфюм вдохновлен ревенем, поэтому он имеет нежный розовый цвет. Композиция состоит из бергамота, зеленого мандарина и горького апельсина, а ноты сердца наполнены розой. К базовым нотам относится белый мускус, альдегиды и цитрусы.



Очаровательные новые ароматы для женщин / Фото In Journal

Aerin – Tuberose Gardenia Eau de Parfum

Эта нежная и женственная композиция окутана двумя белыми цветами – гарденией и туберозой. В базе композиции – любимая многими ваниль, которая придает ей теплый тон.



Очаровательные новые ароматы для женщин / Фото In Journal

Jean Paul Gaultier – La Belle Flower Edition Eau de Parfum

Если вам нравятся классические весенние духи с нотами фруктов и цветов, то эта новинка вам однозначно понравится. Аромат открывается нотами абрикоса, а в сердце парфюма – магнолия и жасмин, а уже в базе – ваниль.



Волшебные новые ароматы для женщин / Фото In Journal

Narciso Rodriguez – For Her Intense Eau de Parfum

Для тех, кто не является сторонником классических цветочных ароматов, стоит обратить на шипровый фруктовый аромат, который наполнен нотами персика и бергамота, а ноты сердца окутаны мускусом и белыми цветами. Аромат пахнет очень мощно и соблазнительно.



Волшебные новые ароматы для женщин / Фото In Journal