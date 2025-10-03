Як стильно одягнутися у 80 років: модний образ показала Гелен Міррен
- Гелен Міррен відвідала показ Stella McCartney у Парижі в стильному сірому костюмі та білосніжній сорочці.
- Акторка також взяла участь у показі L'Oréal Paris, де разом з нею на подіумі були Кендалл Дженнер та Єва Лонгорія.
Акторка Гелен Міррен вміє вишукано одягатися, тож своїм прикладом демонструє, як можна красиво виглядати навіть у 80 років. Знаменитість приїхала на показ у Париж, продемонструвавши стильний вигляд.
У Парижі Геллн Міррен відкрила показ шоу Stella McCartney весна-літо 2026 в ефектному образі, пише 24 Канал з посиланням на Vogue Brirish. Після цього виходу, акторка вже в ролі запрошеної гості, здійснила світський вихід у вишуканому вбранні.
Читайте також Більше не білявка: Памела Андерсон кардинально змінила колір волосся
Як виглядала 80-річна Гелен Міррен?
Акторка насолоджувалася показом у сірому костюмі. Гелен одягнула подовжений сірий жакет в дрібну клітинку, який поєднала зі штанами на високій посадці. Під блейзер зірка одягнула класичну білосніжну сорочку з коміром, яку застібнула на всі ґудзики.
Перед камерами Гелен Міррен позувала з гладкою випрямленою зачіскою. Вже багато років акторка є прихильницею стрижки боб. Свій образ зірка доповнила яскраво-червоною помадою та чорним клатчем. А от ще однією особливою родзинкою аутфіту стали чорні туфлі з квадратним носком.
Своїм виходом Гелен Міррен показала, що навіть у 80 років можна мати бездоганний вигляд. Важливо лише підібрати для себе вдале вбрання, яке вигідно підкреслюватиме та приховає недоліки.
Гелен Міррен також пройшлася подіумом L'Oréal Paris під час Тижня моди в Парижі, пише People. Акторка пройшлася у сірій водолазці та чорних штанах. Цей образ їй неймовірно личив. Разом з акторкою подіумом пройшлися Кендалл Дженнер, Єва Лонгорія та наша дизайнерка Катя Сільченко.
Як виглядали останні образи зірок?
Дженніфер Лопес показала стильний осінній образ в молочному светрі в косички з білою мереживною спідницею та гумових чоботах на шнурівках.
Модель Ельза Госк показала стильний образ в короткому тренчі разом з коричневими кросівками.
Королева Ранія під час візиту до Нью-Йорка продемонструвала стильний образ у чорному одязі, що підкреслював її струнку фігуру.