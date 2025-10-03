Акторка Гелен Міррен вміє вишукано одягатися, тож своїм прикладом демонструє, як можна красиво виглядати навіть у 80 років. Знаменитість приїхала на показ у Париж, продемонструвавши стильний вигляд.

У Парижі Геллн Міррен відкрила показ шоу Stella McCartney весна-літо 2026 в ефектному образі, пише 24 Канал з посиланням на Vogue Brirish. Після цього виходу, акторка вже в ролі запрошеної гості, здійснила світський вихід у вишуканому вбранні.

Читайте також Більше не білявка: Памела Андерсон кардинально змінила колір волосся

Як виглядала 80-річна Гелен Міррен?

Акторка насолоджувалася показом у сірому костюмі. Гелен одягнула подовжений сірий жакет в дрібну клітинку, який поєднала зі штанами на високій посадці. Під блейзер зірка одягнула класичну білосніжну сорочку з коміром, яку застібнула на всі ґудзики.

Перед камерами Гелен Міррен позувала з гладкою випрямленою зачіскою. Вже багато років акторка є прихильницею стрижки боб. Свій образ зірка доповнила яскраво-червоною помадою та чорним клатчем. А от ще однією особливою родзинкою аутфіту стали чорні туфлі з квадратним носком.

Своїм виходом Гелен Міррен показала, що навіть у 80 років можна мати бездоганний вигляд. Важливо лише підібрати для себе вдале вбрання, яке вигідно підкреслюватиме та приховає недоліки.

Гелен Міррен також пройшлася подіумом L'Oréal Paris під час Тижня моди в Парижі, пише People. Акторка пройшлася у сірій водолазці та чорних штанах. Цей образ їй неймовірно личив. Разом з акторкою подіумом пройшлися Кендалл Дженнер, Єва Лонгорія та наша дизайнерка Катя Сільченко.

Як виглядали останні образи зірок?