Актриса Хелен Миррен умеет изысканно одеваться, поэтому своим примером демонстрирует, как можно красиво выглядеть даже в 80 лет. Знаменитость приехала на показ в Париж, продемонстрировав стильный вид.

В Париже Хеллн Миррен открыла показ шоу Stella McCartney весна-лето 2026 в эффектном образе, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue Brirish. После этого выхода, актриса уже в роли приглашенной гостьи, осуществила светский выход в изысканном наряде.

Читайте также Больше не блондинка: Памела Андерсон кардинально изменила цвет волос

Как выглядела 80-летняя Хелен Миррен?

Актриса наслаждалась показом в сером костюме. Хелен надела удлиненный серый жакет в мелкую клетку, который сочетала с брюками на высокой посадке. Под блейзер звезда надела классическую белоснежную рубашку с воротником, которую застегнула на все пуговицы.

Перед камерами Хелен Миррен позировала с гладкой выпрямленной прической. Уже много лет актриса является поклонницей стрижки боб. Свой образ звезда дополнила ярко-красной помадой и черным клатчем. А вот еще одной особой изюминкой аутфита стали черные туфли с квадратным носком.

Своим выходом Хелен Миррен показала, что даже в 80 лет можно иметь безупречный вид. Важно лишь подобрать для себя удачный наряд, который будет выгодно подчеркивать и скрывать недостатки.

Хелен Миррен также прошлась по подиуму L'Oréal Paris во время Недели моды в Париже, пишет People. Актриса прошлась в серой водолазке и черных брюках. Этот образ ей невероятно подходил. Вместе с актрисой по подиуму прошлись Кендалл Дженнер, Ева Лонгория и наш дизайнер Катя Сильченко.

Как выглядели последние образы звезд?