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Lady Тренди сезону Як стильно носити чорний колір влітку: додайте цей одяг у свій гардероб
2 липня, 11:28
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Як стильно носити чорний колір влітку: додайте цей одяг у свій гардероб

Юлія Турелик
Основні тези
  • Чорний колір залишається класикою влітку, і його можна стильно поєднувати з різними речами, такими як маленька чорна сукня, чорний топ і сатинова спідниця.
  • Головними трендами в чорному кольорі цього літа є в’єтнамки на підборах, які доповнюють будь-який образ.

Попри те, що в спеку всі намагаються оминати чорний колір вбрання, все одно він залишається незмінною класикою навіть влітку. Часом ідей для стилізації речей – обмаль, тому пропонуємо дізнатися, що точно варто додати до свого гардероба серед одягу в темному відтінку.

У літню пору року першість посідають ніжні пастельні відтінки, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Це вбрання автоматично надає легкості та є найкращим кістяком для формування образів. Втім, для класики завжди знайдеться місце у нашому гардеробі. Чорний завжди був і залишається основою для базового аутфіту.

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Колір є універсальним, тож не бійтеся його носити влітку, оскільки образи з ним завжди цікаві та стильні.

Маленька чорна сукня

Дуже красиво виглядає сукня з сатину в довжині міні. Доповнивши її підборами, можна отримати красивий образ на вечір. А от стилізація з сорочкою підійде для небанального офісного аутфіту.


Стильні речі в чорному кольорі на літо / Фото Cosmopolitan

Чорний топ

Ця річ є мастхевом на літню пору. Топ гарно стилізується зі спідницею максі, джинсами чи штанами.


Красиві речі в чорному кольорі на літо / Фото Cosmopolitan

Сатинова спідниця

Можете обирати класичну спідницю з сатину чи декоровану мереживом. Цей мікротренд є досить популярним цього сезону.


Стильні речі в чорному кольорі на літо / Фото Cosmopolitan

Сукня з пишною спідницею

Ідеально збалансована сукня чудово збереже пропорції та створить красивий силует. Стилізувати її можна з будь-яким зручним взуттям.


Модні речі в чорному кольорі на літо / Фото Cosmopolitan

В’єтнамки на підборах

Саме це взуття є головним цього літа. Різноманіття вражає, оскільки бренди експериментують з кольорами та фактурами, втім до будь-яких образів в’єтнамки стануть ідеальним доповненням.


Стильні речі в чорному кольорі на літо / Фото Cosmopolitan

До слова, цього літа в моду повертаються сукні з 2000-х років, які носили Брітні Спірс та Крістіна Агілера.