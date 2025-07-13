Літній одяг, який ніколи не вийде з моди: він потрібен всім дівчатам

За вікном – справжнє літо, а це означає, що час для різних експериментів в образах. Для того, щоб кожного разу створювати цікаві стилізації, радимо додати до гардероба певну капсулу речей, яка завжди модна влітку й не виходить з моди.

Попри те, що тренди кожного року змінюються, популярними все одно залишаються деякі базові літні речі, без яких складно уявити свій образ, пише 24 Канал. Ці речі не здають позицій вже роками та стали невід’ємним одягом на теплу пору року, тому радимо звернути на них увагу.

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Штани білого кольору

Саме в літню пору білі штани стають найпопулярнішими. Вони гарно поєднуються з базовими футболками, майками, топами, сорочками та будь-яким взуттям.

Біла чи блакитна сорочка

Сорочка на кілька розмірів більшою є ідеальним доповненням до образів. Ця універсальна річ зможе підкреслити верхній одяг й додати аутфіту певного стилістичного забарвлення.

Шорти

Жодне літо неможливо уявити без шортів, тому радимо звертати увагу на бермуди вільного крою та шорти з костюмної чи денімової тканини. Поєднуйте їх з кросівками, балетками, сандалями та босоніжками.

Солом’яна сумка

Кожного літа на модній арені з’являються солом’яні сумки. Аксесуар чудово поєднується з розслабленими легкими сукнями, вільними топами, шовковими спідницями та купальниками. Ця сумка – ідеальний вибір для пляжу та міських прогулянок.

Лляна сукня

Сукня з льону – справжній рятівник на спекотну пору року. У моді мінімалістичні та лаконічні плаття на бретельках, які дозволяють комфортно себе почувати.

Щоб довершити літню капсулу, рекомендуємо додати футболки та майки в базових кольорах, різні фасони спідниць та суконь, які залюбки можна носити в літню пору.