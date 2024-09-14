Ми дізналися, що буде на маркеті "Нові колекції" від "Всі.Свої" та обрали для вас 10 трендових і водночас універсальних позицій, пише Lady 24.

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Шкіряна спідниця максі

Шкіряні спідниці різних довжин, кольорів та фасонів не полишають списки трендів. Та цієї осені в фаворитах моделі довжини максі у спокійних, природних відтінках. Така річ чудово пасуватиме до лоферів, чобіт, туфель та черевиків: її можна стилізувати в осінніх образах: з невагомими блузами, офісними сорочками, маскулінними жакетами чи світшотами, а потім забрати й до зимового гардероба. Свою шкіряну спідницю на цей сезон ми знайшли в українського виробника Almatova brand.



Трендові речі на осінь 2024 / Фото "Всі. Свої"

Тренч кольору хакі

Цієї осені класичні бежеві тренчі змінили забарвлення: тепер на піку популярності колір хакі. Свій варіант ми знайшли у FloveTouch і плануємо носити його з тими ж трикотажними комплектами, офісними костюмами, шкіряними спідницями та чорними сукнями.



Трендові речі на осінь 2024 / Фото "Всі. Свої"

Класичне бежеве пальто

Якщо вам більше до душі бежеві відтінки – не варто собі зраджувати, адже безсмертне бежеве пальто у класичному фасоні нікуди від нас не йде. Оновити пальтовий гардероб цього сезону можна у бренду CORRERA: тут є лаконічна модель, котра прослужить не один рік.



Трендові речі на осінь 2024 / Фото "Всі. Свої"

Оверсайз плечі

В цьому сезоні бачимо немалу популярність речей з акцентними плечима. Така собі варіація на тему power dressing: піджаки та інший одяг враз отримали більший об'єм або додаткові структурні елементи в районі плечей. Радимо вам насолоджуватися оригінальними луками, які можна створити з піджаком Hate Date: саме ця річ цього сезону уособлюватиме для нас тренд на оверсайз плечі.



Трендові речі на осінь 2024 / Фото "Всі. Свої"

Жіночі силуети

Поряд з маскулінністю в тренді цьогоріч жіночність. За це варто любити сучасну моду: кожен може знайти те, що йому до смаку та слідкувати за трендами, не втрачаючи індивідуальності. Якщо вам не вистачає жіночних силуетів у гардеробі – радимо придивись до сатинової сукні від бренду Plush.



Трендові речі на осінь 2024 / Фото "Всі. Свої"

Офісний стиль

Сучасні трендсетерки переосмислюють строгість та лаконічність костюмів: ці речі вже асоціюються лише з офісом. Так званий Office core заполонив і подіуми, і модні видання, і вулиці наших міст. Цієї осені ми теж носитимемо костюм: свій варіант гарячого тренду вдалося знайти у by Volina. Бренд випустив елегантну варіацію класичного костюма зі штанами палаццо та вкороченим піджаком.



Трендові речі на осінь 2024 / Фото "Всі. Свої"

Total black

Чорний total look набрав популярність ще влітку: ці ансамблі важко будо не помітити серед яскравих відтінків теплої пори. Восени ж ми продовжуємо співати оди чорному як одному з найелегантніших кольорів. І обирати для свого образу в чорному абсолютно все: від взуття до пальта. В пошуках ідеальних речей для чорних образів радимо йти до бренду DERIEVA: там можна підібрати трендові моделі дуже гарної якості.



Трендові речі на осінь 2024 / Фото "Всі. Свої"

Трикотажні кардигани

Трикотаж так чи інакше завжди присутній у списках осінніх фаворитів. Цього ж сезону ми обираємо собі кардиган: оверсайз або приталений, подовжений або вкорочений, в базовому відтінку або яскравий. Варіантів багато й усі вони будуть актуальні з джинсами, шовковими спідницями, легкими сукнями чи твідовими штанами. Хорошу модель кардигана з мериносової вовни ми знайшли в асортименті Nata’El. А до них є ще й штани: вийде ідеальний комплект на осінь.



Трендові речі на осінь 2024 / Фото "Всі. Свої"

Вишневий колір

Дуже осінній та дуже акцентний вишневий колір цього сезону буде на піку популярності: в ньому можна придбати взуття, сумку, верхній одяг або костюм, як у бренду Vlada Estiar. Спідниця та асиметричний лонгслів зі шлейфом стане гарним варіантом для особливих виходів: в такому неможливо лишатись непоміченою. Також ці речі варто стилізувати окремо, додаючи трендового вишневого до повсякденних аутфітів.



Трендові речі на осінь 2024 / Фото "Всі. Свої"

Мінімалістичні лофери

Завершуємо нашу трендову осінню добірку взуттям: наразі список наймодніших пар очолюють, безперечно, лофери. Вони й виглядають актуально, і зручні, і на щодень до кежуальних образів гарно пасуватимуть. Ми для себе обрали шкіряні лофери у шоколадному відтінку від MADIRO. Ця пара ніби створена для затишної та стильної осені.



Трендові речі на осінь 2024 / Фото "Всі. Свої"