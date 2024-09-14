Мы узнали, что будет на маркете "Новые коллекции" от "Всі.Свої" и выбрали для вас 10 трендовых и одновременно универсальных позиций, пишет Lady 24.

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Кожаная юбка макси

Кожаные юбки разных длин, цветов и фасонов не покидают списки трендов. И этой осенью в фаворитах модели длины макси в спокойных, природных оттенках. Такая вещь прекрасно подойдет к лоферам, сапогам, туфлям и ботинкам: ее можно стилизовать в осенних образах: с невесомыми блузами, офисными рубашками, маскулинными жакетами или свитшотами, а затем забрать и в зимний гардероб. Свою кожаную юбку на этот сезон мы нашли у украинского производителя Almatova brand.



Трендовые вещи на осень 2024 / Фото "Всі. Свої"

Тренч цвета хаки

Этой осенью классические бежевые тренчи изменили окраску: теперь на пике популярности цвет хаки. Свой вариант мы нашли во FloveTouch и планируем носить его с теми же трикотажными комплектами, офисными костюмами, кожаными юбками и черными платьями.



Трендовые вещи на осень 2024 / Фото "Всі. Свої"

Классическое бежевое пальто

Если вам больше по душе бежевые оттенки – не стоит себе изменять, ведь бессмертное бежевое пальто в классическом фасоне никуда от нас не уходит. Обновить пальтовый гардероб в этом сезоне можно у бренда CORRERA: здесь есть лаконичная модель, которая прослужит не один год.



Трендовые вещи на осень 2024 / Фото "Всі. Свої"

Оверсайз плечи

В этом сезоне видим немалую популярность вещей с акцентными плечами. Некая вариация на тему power dressing: пиджаки и другая одежда сразу получили больший объем или дополнительные структурные элементы в районе плеч. Советуем вам наслаждаться оригинальными луками, которые можно создать с пиджаком Hate Date: именно эта вещь в этом сезоне будет олицетворять для нас тренд на оверсайз плечи.



Трендовые вещи на осень 2024 / Фото "Всі. Свої"

Женские силуэты

Наряду с маскулинностью в тренде в этом году женственность. За это стоит любить современную моду: каждый может найти то, что ему по вкусу и следить за трендами, не теряя индивидуальности. Если вам не хватает женственных силуэтов в гардеробе – советуем присмотрись к сатиновому платью от бренда Plush.



Трендовые вещи на осень 2024 / Фото "Всі. Свої"

Офисный стиль

Современные трендсеттеры переосмысливают строгость и лаконичность костюмов: эти вещи уже ассоциируются только с офисом. Так называемый Office core заполонил и подиумы, и модные издания, и улицы наших городов. Этой осенью мы тоже будем носить костюм: свой вариант горячего тренда удалось найти у by Volina. Бренд выпустил элегантную вариацию классического костюма с брюками палаццо и укороченным пиджаком.



Трендовые вещи на осень 2024 / Фото "Всі. Свої"

Total black

Черный total look набрал популярность еще летом: эти ансамбли трудно было не заметить среди ярких оттенков теплой поры. Осенью же мы продолжаем петь оды черному как одному из самых элегантных цветов. И выбирать для своего образа в черном абсолютно все: от обуви до пальто. В поисках идеальных вещей для черных образов советуем идти к бренду DERIEVA: там можно подобрать трендовые модели очень хорошего качества.



Трендовые вещи на осень 2024 / Фото "Всі. Свої"

Трикотажные кардиганы

Трикотаж так или иначе всегда присутствует в списках осенних фаворитов. В этом же сезоне мы выбираем себе кардиган: оверсайз или приталенный, удлиненный или укороченный, в базовом оттенке или яркий. Вариантов много и все они будут актуальны с джинсами, шелковыми юбками, легкими платьями или твидовыми брюками. Хорошую модель кардигана из мериносовой шерсти мы нашли в ассортименте Nata'El. А к ним есть еще и брюки: получится идеальный комплект на осень.



Трендовые вещи на осень 2024 / Фото "Всі. Свої"

Вишневый цвет

Очень осенний и очень акцентный вишневый цвет в этом сезоне будет на пике популярности: в нем можно приобрести обувь, сумку, верхнюю одежду или костюм, как у бренда Vlada Estiar. Юбка и асимметричный лонгслив со шлейфом станет хорошим вариантом для особых выходов: в таком невозможно оставаться незамеченной. Также эти вещи стоит стилизовать отдельно, добавляя трендового вишневого в повседневные аутфиты.



Трендовые вещи на осень 2024 / Фото "Всі. Свої"

Минималистичные лоферы

Завершаем нашу трендовую осеннюю подборку обувью: сейчас список самых модных пар возглавляют, бесспорно, лоферы. Они и выглядят актуально, и удобные, и на каждый день к кэжуальным образам хорошо подойдут. Мы для себя выбрали кожаные лоферы в шоколадном оттенке от MADIRO. Эта пара будто создана для уютной и стильной осени.



Трендовые вещи на осень 2024 / Фото "Всі. Свої"