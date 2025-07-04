Помилки у виборі одягу, які додають віку: відмовтеся від того, що старить
- Деякі речі, такі як старі тренди, блискучі панчохи та неактуальні кольори, можуть візуально додати віку.
- Вибір сучасних силуетів, прозорих матових колготок, нейтральних тонів та актуального взуття допоможе створити молодіжний образ.
Деякі речі здатні додати зайвих років, тому від них треба відмовлятися. Певне вбрання не можна носити жінкам. Попри те, що кожен має право одягатися згідно з власними побажаннями, втім все ж таки деяких речей треба уникати.
Стилісти часто розповідають, що саме стало антитрендовим та втратило актуальність, пише 24 Канал з посиланням на Parade. Втім, до цього списку належать ще й невдалі стилізації, неактуальні кольори чи застаріле взуття. Візьміть до уваги те, що псує образ та постарайтеся знаходити актуальні альтернативи.
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Старі тренди
Речі, які були модними десятиліття тому, здатні спотворити образ. Костюм старого крою чи сукня з низькою талією можуть візуально додати віку. Звертайте увагу на сучасні силуети, які стильно та модно виглядають.
Блискучі панчохи
Колготки нюдового кольору з блиском здатні миттєво зіпсувати образ. Їх не варто носити в жодному разі. Обирайте прозорі матові колготки, які вдало довершать образ.
Неактуальні кольори
Занадто яскраве вбрання різних кольорів та візерунків з 80-х років, може швидко зробити образ антитрендовим, тому краще оберіть нейтральні тони, які підкреслять аутфіт.
Обирайте базові принти та кольори / Фото Pexels
Старомодне взуття
Зношене й застаріле взуття зробить образ неохайним, тому слідкуйте за тим, щоб це були популярні балетки чи кросівки, які візуально омолоджують та освіжають.
Застаріла модель джинсів
Джинси з дірками, декораціями, вишивками та низькою посадкою – давно вийшли з моди. Робіть вибір на джинсах прямого крою, які є універсальними та актуальними.
До слова, ми розповіли про тканини, які добре підходять для спекотної погоди, оскільки вони дозволяють шкірі дихати та регулюють температуру тіла.
Стара модель окулярів
Окуляри, які були в моді понад 10 років тому здатні зіпсувати образ, тому радимо звертати увагу на сучасні варіанти, які зараз в тренді.