Оксана Караванська презентувала перформанс "Дюрер Янголи Спокусниці" у ZAG GALLERY

У неділю, 1 червня, відома українська дизайнерка Оксана Караванська представила у Львові, у першому в Україні просторі мистецтва, безбарʼєрності та інновацій – в ZAG GALLERY, унікальний фешн-перформанс "Дюрер. Янголи. Спокусниці". Це була перша подія у новому сезоні від ZAG.

У просторі ZAG GALLERY Оксана Караванська презентувала мистецький фешн-перформанс, пише 24 Канал. Подія містила нотки містики й провокації – усе в стилі дизайнерки, яка любить дивувати й шокувати.

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"Дюрер. Янголи. Спокусниці" – це не просто фешн-історія. Одяг був представлений – як обряд, модель – як дух, а галерея – як портал.

Мій новий концепт – про Жінку, жіночність та її багатоликість. Вона завжди різна: ангельська, спокуслива, вродлива, загадкова, відьомська і навіть трохи небезпечна. Її тіло може бути струнким, повним, молодим, зівʼялим, але від того не втрачається її справжня сила. Недарма стільки легенд про енергетичні, мольфарські таланти наших жінок. Одна історія про конотопську відьму чого вартує!,

– розповіла Оксана Караванська.

Фешн-перформанс "Дюрер. Янголи. Спокусниці" – це було навіть не дійство, а ритуал. Сам одяг Караванської перегукувався з містичною українською традицією.



Перформанс Оксани Караванської / Фото Євгенія Кравса

Близько двадцяти моделей не просто дефілювали, а творили сенси та змісти – із проєкцією з минулого на теперішнє та майбутнє. У центрі фешн-перформансу – Жінка: світла і темна, пуста і глибока, кокетлива і цнотлива, змінна і вічна. Вона ніколи не буває одновимірною.



Оксана Караванська представила перформанс / Фото Євгенія Кравса

"Жінка – це одночасно і яблуко, і змія, а відьма – слово, викривлене чоловічим страхом. Ці жінки не дивляться в очі, бо бачать глибше. Вони не потребують схвалення, бо вже давно все знають. Це не містичність – це внутрішня сила, яку ніхто не зміг зламати", – додала дизайнерка.

Біле і чорне

Усе починається не зі світла чи темряви. Початок – це роздвоєння: біле і чорне йдуть поруч, бо існування одного без іншого неможливе.



Перформанс Оксани Караванської / Фото Євгенія Кравса

"Ми не боїмося чорного. Мереживо на тілі – як тріщина в броні. Як броня, що ховає рани на серці. А білий – це не завжди про чистоту. Іноді це про мрію бути чистою, про мрію бути ангелом. А ангельське терпіння інколи потребує диявольської сили", – розповіла Оксана Караванська.



Оксана Караванська представила перформанс / Фото Євгенія Кравса

Спокуса

Тіло – не гріх. Гріх – це забути, що воно має силу. Що воно має говорити мовою, старшою за слова. Сідниці. Вуста. Груди. Відвертість чи вульгарність? Доступність чи провокація?

До слова! Влітку варто поєднувати свої образи аксесуарами, щоб зробити їх різноманітними та цікавішими. Які аксесуари купити цього сезону – читайте в нашому матеріалі.

"Коли межа між бажанням і соромом розмита, ми нарешті починаємо бути чесними", – резюмувала дизайнерка.



Перформанс Оксани Караванської / Фото Євгенія Кравса

Перформанс проходив в новій експозиції ZAG GALLERY під назвою "Рай/Пекло", яка поєднує твори Альбрехта Дюрера, Раймонді, голландських майстрів натюрморту XVII ст., голландську графіку XI ст., український іконопис XVI ст. та новітнє українське мистецтво.