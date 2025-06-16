Mermaid nails: цей манікюрний тренд не можна пропустити

Влітку багато людей їдуть на відпочинок. Зокрема, на море. Цьогоріч трендовим став манікюр, що ідеально підійде саме для такого типу відпочинку.

Mermaid nails – унікальний нігтьовий дизайн, який виглядає дуже оригінально. Такий манікюр точно не залишить нікого байдужим, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Який дизайн нігтів зараз в моді

Неймовірна мушля

Будь-який дизайн виглядатиме дуже оригінально, якщо додати до нього певні деталі. До прикладу, об'ємні елементи допоможуть створити шикарну композицію.

Об'єм можна створити не тільки за допомогою спеціальних фігурок. Шикарно виглядатимуть і елементи з гелю.

У стилі Барбі

Рожевий – головний тренд цього сезону. Декоративні елементи у такому кольорі не залишать байдужим нікого.

Голографічні нігті

Такі нігті ще й у трендовому голубому відтінку, виглядають дуже оригінально. Візуально вони нагадують відблиски, які можна помітити на поверхні моря.

Мармуровий рельєф

Ефект мармуру можна зробити цікавішим, якщо скомпонувати різні цікаві відтінки. Не бійтесь поєднувати контрастні кольори, результат буде вражаючим.