Кожен колір відповідає за енергію, пише 24 Канал з посиланням на Best Life. До прикладу, синій надає відчуття спокою, а червоний випромінює впевненість в собі. Астрологи склали список кольорів, які найкраще пасують до кожного знаку Зодіаку.

Читайте також Стилісти заплачуть: 5 знаків Зодіаку, які погано одягаються

Овен

Астрологи радять цьому знаку одягати сміливий колір, оскільки природою Овен є пристрасним. Червоний колір допоможе продемонструвати індивідуальність та спокусливість.

Телець

Цей знак Зодіаку не любить змін та є досить впертим. Варто обирати відтінки зеленого – від фісташкового до лаймового. Відтінки допоможуть заспокоїтися й створять ніжний образ на основі такого вбрання.



Зелений колір підходить Тельцям / Фото Pexels

Близнюки

Знак Зодіаку є веселим та комунікабельним, тому свою життєрадісність Близнюкам варто підкреслювати маслянисто жовтим відтінком.

Рак

Раки мають дещо специфічний характер й люблять спалахувати через будь-яку дрібницю. Цим знакам Зодіаку рекомендовано носити блакитний колір, щоб відчути себе розслаблено.

Лев

Астрологи кажуть, що Леви завжди хочуть бути першим й проявляти себе на повну. Саме тому варто обирати помаранчевий колір, щоб використовувати свою енергію.

Діва

Дівам потрібно вгамувати свою тягу до ідеальності в усьому завдяки сірим речам, які допоможуть внести баланс у їхнє життя.

Терези

Ці знаки Зодіаку люблять щось нове, не бояться експериментів, тому астрологи радять одягати рожеві речі, щоб підкреслити відкритість.

До слова, у які дні краще стригти волосся у липні, а коли від стрижки відмовитися – розповіли у нашому матеріалі.

Скорпіон

Скорпіони завжди в усьому виділяються, тому в одязі варто зробити ставку на лаконічність й класику, обравши для себе речі чорного кольору.

Стрілець

Фіолетовий колір чудово підійде для Стрільців, які є життєрадісними, комунікабельними та запальними. Будь-які відтінки фіолетового додадуть ще більшої впевненості в собі.

Козеріг

Козероги не сильно люблять яскраві кольори, але чомусь не завжди можуть почувати себе впевнено. Щоб виправити це, варто додати до гардероба синій колір.

Водолій

Астрологи рекомендують Водоліям зробити ставку на аквамариновий відтінок, завдяки якому вони зможуть побачити себе в дзеркалі по-новому.

Риби

Риби є досить спокійними, добрими та умиротвореними, тому їм рекомендовано носити блакитний чи лавандовий відтінок.