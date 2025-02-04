Які парфуми подарувати дівчині на День Валентина: 5 найкращих ароматів

Наближається День закоханих, тож хлопці перебувають в пошуку подарунка для своєї дівчини. Найчастіше на День Валентина дарують парфуми, оскільки такому презенту зрадіє кожна дівчина. Найкращі аромати – це ті, які здатні викликати найрізноманітніші емоції, тому радимо звернути увагу на кілька вражаючих запахів.

При виборі парфумів варто звертати увагу на улюблені ноти дівчини, пише 24 Канал. Якщо ви знаєте, що коханій подобаються легкі та свіжі аромати, тоді шукайте цитрусові ноти – мандарин чи бергамот. Для вибору солодких ароматів пробуйте ноти ванілі та мигдалю, а в зимову пору можна звертати увагу на ноти спецій, деревини та шкіри.

Зверніть увагу 5 неймовірних парфумів для чоловіка: аромати для тих, хто знає собі ціну

Пропонуємо кілька чудових ароматів, які сподобаються багатьом дівчатами, оскільки кожен парфум наділений неймовірним запахом.

Voce Viva Intensa, Valentino

Такий аромат є досить жіночним та водночас сміливим. Парфум складається із суміші кристалічного моху, бурбонської ванілі та запашного жасмину.



Парфуми, які можна подарувати дівчині на День Валентина / Фото Pinterest

Idôle Aura Eau De Parfum, Lancôme

У цьому ароматі поєдналася суміш кристалів солі, ванілі та білих квітів. Парфуми здатні покращити настрій одразу після нанесення.



Аромати, які можна подарувати дівчині на День Валентина / Фото Pinterest

My Way Intense, Giorgio Armani

Парфум яскраво пахне квітами гірського апельсина, сандалом й туберозою. Що цікаво, для цього аромату мадагаскарську ваніль вирощують відповідальним та спеціальним способом.



Парфуми, які можна подарувати дівчині на День Валентина / Фото Pinterest

Eau De Parfum, Jimmy Choo

Верхні ноти складаються з грушевого нектару й солодкого італійського апельсина, а далі розкривається запах тигрової орхідеї, ірису й пачулі.



Аромати, які можна подарувати дівчині на День Валентина / Фото Pinterest

Sì Intense Eau De Parfum, Giorgio Armani

Ось цей аромат відповідає шипровій східній групі, хоч наповнений запахом чорної смородини, трояндами й пачулями. Парфум підійде для впевненої в собі дівчини.



Парфуми, які можна подарувати дівчині на День Валентина / Фото Pinterest

Певний запах здатен покращити настрій, здатність відчувати себе краще та створити гарне враження про. Парфум відповідає за індивідуальність, тому дуже важливо підібрати той аромат, який відповідатиме характеру.