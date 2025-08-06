5 ароматів, які підкреслять статус жінки: підходять для будь-якого віку
- Парфумери виділили 5 ароматів з запахом троянди, які підкреслюють статус жінки і підходять для будь-якого віку.
- Серед рекомендованих парфумів: Gris Dior, Paris Chanel, Pure Rose Cartier, Red Roses Cologne Jo Malone, Rosa Rossa Harvest Guerlain.
Парфумери обрали найкращі аромати із запахом троянди, які були випущені за останні 5 років. Парфуми з яскравим запахом "королеви саду" люблять всі статусні жінки.
Саме троянда є найпопулярнішим парфумерним інгредієнтом, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Її додають майже у всі знакові парфуми від знаменитих брендів. Троянда є головним магнітом, тож зачаровує запахом жінок та змушує обертатися після шлейфу навіть чоловіків.
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Які парфуми пахнуть трояндою?
Парфумери найчастіше використовують у композиціях столистяні, болгарські та турецькі троянди. Всі вони мають різне звучання нот. Найцікавіші парфуми із запахом троянди пропонуємо переглянути нижче у матеріалі.
Gris Dior
У цій композиції троянда оповита дубовим мохом, медом та пачулями. Аромат має неймовірний шлейф та створює неймовірну ауру навколо своєї власниці.
Аромати із запахом троянди / Фото Pinterest
Paris Chanel
Аромат присвячений Парижу, який дуже чуттєво пахне трояндами, рожевим перцем, пачулями та цитрусовими. Хто хоче відчути запах Франції, тоді неодмінно має звернути увагу на цей парфум.
Аромати із запахом троянди / Фото Pinterest
Pure Rose Cartier
Парфум має чіткий запах троянди з краплями дощу. Аромат підійде для жінки будь-якого віку.
Аромати із запахом троянди / Фото Pinterest
Red Roses Cologne Jo Malone
Бордову троянду довершує запах меду. Таке просте та ефектне поєднання не залишить байдужим нікого.
Аромати із запахом троянди / Фото Pinterest
Rosa Rossa Harvest Guerlain
У цьому ароматі поєднана болгарська й турецька троянда. Доповнюють композицію ноти лічі та чорної смородини.
Аромати із запахом троянди / Фото Pinterest
До слова, ми розповіли про 5 парфумів, які пахнуть літом. До кращих ароматів увійшли парфуми із запахом відпустки.