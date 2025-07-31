Обрати подарунок жінці – справа не з легких, втім серед багатьох можливих варіантів, радимо зупинитися на парфумах. Вдало підібраний аромат стане якорем спогадів та зможе прикрасити кожен день.

Парфумерний експерт Даниїл Прибильський розповів про те, як обрати аромат на літо, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Представлені парфуми – свіжі та легкі, тому сподобаються багатьом жінкам.

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Які парфуми обрати на літо?

У теплу пору року хочеться щось легке, цитрусове, акватичне чи квітково-фруктове. Експерт визначив аромати на будь-який смак – від фруктових та освіжаючих до пряно-димних, які підійдуть для літніх вечорів.

Penhaligon’s, Fortuitous Finley

Цього року фісташка підкорює тренди не лише в десертах, але й парфумерії. У парфумі поєднуються солоні підсмажені фісташки з крекерами, листям фіалки, свіжим чаєм матча та морською сіллю. Аромат має доволі благородний запах.



Літні парфуми для жінок / Фото Pinterest

Yves Saint Laurent, LIBRE L’Eau Nue

Один з найвідоміших ароматів бренду Yves Saint Laurent насичений соковитими цитрусовими, які доповнюють квіти апельсина. Амбасадоркою цього парфуму є Дуа Ліпа, яка користується парфумами вже не один сезон.



Літні парфуми для жінок / Фото Pinterest

Maison Margiela, REPLICA Never-ending Summer

Цей парфум підійде всім, хто любить коктейль "Апероль Шпріц". Парфум наповнює запах гірких апельсинів настільки влучно, що аромат одразу викликає асоціацію з улюбленим цитрусовим напоєм літа.



Літні парфуми для жінок / Фото Pinterest

Amouage, Purpose 50

За словами парфумерного експерта, ладанний парфум здатен закохати в себе з першого подиху. Оманський ладан має зелені, хвойні та цитрусові відтінки, а композиція відкривається йогуртом, перцем чилі та димними травами. Аромат ідеально підходить для вечірніх побачень.



Літні парфуми для жінок / Фото Pinterest

До слова, ми розповіли, якими ароматами пахнуть багаті жінки. Ці парфуми відрізняються стійкістю і здатністю створювати вражаючу ольфакторну ауру.