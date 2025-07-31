Які парфуми подарувати жінці: найтрендовіші аромати 2025 року
- Парфумерний експерт Даниїл Прибильський рекомендує на літо свіжі та легкі аромати, які включають цитрусові, акватичні та квітково-фруктові ноти.
- Серед трендових ароматів на 2025 рік виділяються Penhaligon’s Fortuitous Finley, Yves Saint Laurent LIBRE L’Eau Nue, Maison Margiela REPLICA Never-ending Summer та Amouage Purpose 50.
- Ці парфуми включають унікальні композиції, такі як фісташки з крекерами та ладан з перцем чилі, що робить їх ідеальними для різних уподобань та подій.
Обрати подарунок жінці – справа не з легких, втім серед багатьох можливих варіантів, радимо зупинитися на парфумах. Вдало підібраний аромат стане якорем спогадів та зможе прикрасити кожен день.
Парфумерний експерт Даниїл Прибильський розповів про те, як обрати аромат на літо, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Представлені парфуми – свіжі та легкі, тому сподобаються багатьом жінкам.
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Які парфуми обрати на літо?
У теплу пору року хочеться щось легке, цитрусове, акватичне чи квітково-фруктове. Експерт визначив аромати на будь-який смак – від фруктових та освіжаючих до пряно-димних, які підійдуть для літніх вечорів.
Penhaligon’s, Fortuitous Finley
Цього року фісташка підкорює тренди не лише в десертах, але й парфумерії. У парфумі поєднуються солоні підсмажені фісташки з крекерами, листям фіалки, свіжим чаєм матча та морською сіллю. Аромат має доволі благородний запах.
Літні парфуми для жінок / Фото Pinterest
Yves Saint Laurent, LIBRE L’Eau Nue
Один з найвідоміших ароматів бренду Yves Saint Laurent насичений соковитими цитрусовими, які доповнюють квіти апельсина. Амбасадоркою цього парфуму є Дуа Ліпа, яка користується парфумами вже не один сезон.
Літні парфуми для жінок / Фото Pinterest
Maison Margiela, REPLICA Never-ending Summer
Цей парфум підійде всім, хто любить коктейль "Апероль Шпріц". Парфум наповнює запах гірких апельсинів настільки влучно, що аромат одразу викликає асоціацію з улюбленим цитрусовим напоєм літа.
Літні парфуми для жінок / Фото Pinterest
Amouage, Purpose 50
За словами парфумерного експерта, ладанний парфум здатен закохати в себе з першого подиху. Оманський ладан має зелені, хвойні та цитрусові відтінки, а композиція відкривається йогуртом, перцем чилі та димними травами. Аромат ідеально підходить для вечірніх побачень.
Літні парфуми для жінок / Фото Pinterest
До слова, ми розповіли, якими ароматами пахнуть багаті жінки. Ці парфуми відрізняються стійкістю і здатністю створювати вражаючу ольфакторну ауру.