Парфуми, які легко закрутять голову: 5 ароматів, що пахнуть десертами

Без парфумів неможливо собі уявити повноцінне доповнення образу, тому кожна дівчина має свій особливий аромат чи навіть певну колекцію різних запахів. Гурманські парфуми можуть бути повсякденним вибором, для особливих випадків чи під певний настрій.

Є кілька ароматів із такими солодкими пахощами, які нагадують апетитні десерти, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Такі парфуми навіюють асоціації із затишком та комфортом, а ними хочеться насолоджуватися так, як улюбленими солодощами.

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Van Cleef & Arpels, Orchidée Vanille

Цей м’який та вишуканий аромат наповнений соковитими нотами лічі та мандарина, які розкриваються квітковим букетом з фіалки чи болгарської троянди, обрамлені гірким мигдалем. Кінцева нота аромату наповнена кремовими пахощами ванілю та кедровою деревиною.



Солодкі аромати парфумів з неймовірним запахом / Фото Pinterest

Maison Mataha, Brownie Pop

Екстракт парфумів пахне свіжоспеченим брауні, гарячим солодким попкорном та карамелізованим коричневим цукром з лісовими горішками та ваніллю.



Солодкі аромати парфумів з неймовірним запахом / Фото Pinterest

Giardini Di Toscana, Bianco Latte

А от цей аромат вже схожий на гарячу запашну каву з молоком, медом, ваніллю та карамеллю. Парфумовану воду радять купувати любителькам солодких та шлейфових ароматів.



Солодкі аромати парфумів з неймовірним запахом / Фото Pinterest

13PERFUMES, Bloody Valentine

Яскравий аромат поєднує в собі пахощі соковитої вишні, карамелі, вершків та кориці, які приправлені запахом жасмину, троянди та фіалки. База композиції наповнена абмрою, мускусом, деревними акцентами, створюючи неймовірний запах.



Солодкі аромати парфумів з неймовірним запахом / Фото Pinterest

Gritti, Chantilly

Аромат наповнений соковитими ягодами, ласощами й тропічними фруктами. Парфумована вода пахне зацукрованими ягодами полуниці, стиглою динею, цитрусами, кокосом та квітами на базі мускусу й ванілі. Запах схожий на фруктовий десерт з ніжними збитими вершками.



Солодкі аромати парфумів з неймовірним запахом / Фото Pinterest