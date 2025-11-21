Які парфуми подарувати жінці на Миколая: 5 найкращих ароматів
- Рекомендуються парфуми Dior – Rose Star, Gucci – Flora Gorgeous Gardenia Intense, Yves Saint Laurent – Libre L’Eau Nue, Tom Ford – Black Orchid, та Gucci – Guilty Absolu Pour Femme для подарунка жінці на Миколая.
- Кожен аромат має унікальні ноти, такі як троянда, гарденія, чорна орхідея, та кави, що підходять для різних смаків та вподобань.
Наближається свято Миколая, тож багато чоловіків вже у пошуках подарунків. Коли немає ідей, то парфуми – це саме той презент, який завжди виручає. Жінки обожнюють аромати, тож ще один флакон на поличці ніколи не буде зайвим.
Кожного року на парфумерній арені з’являються нові аромати, але разом з тим бренди роблять перевипуск культових запахів, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine.
Для тих, хто шукає аромат на подарунок, радимо обрати парфуми 2025 року, наповнені актуальними нотками, які вже давно сподобалися багатьом жінкам.
Які парфуми подарувати на Миколая?
Dior – Rose Star
Відомий парфумер у цьому ароматі додав до запаху троянди спеції, лимонну свіжість та глибокий мускус. Парфум має неймовірний запах, який здатен перенести кудись у Париж.
Найкращі парфуми 2025 року / Фото Pinterest
Gucci – Flora Gorgeous Gardenia Intense
Ідеальний аромат для тих, хто любить запах гарденії, мандарину та сандалового дерева. Композиція доволі свіжа й легка, тож чудово підійде жінкам, яким не підходять гучні аромати.
Найкращі парфуми 2025 року / Фото Pinterest
Yves Saint Laurent – Libre L’Eau Nue
Аромат наповнений запахом зеленого мандарину, бергамоту й квітки апельсина. Парфум чистий та майже шкіряний.
Найкращі парфуми 2025 року / Фото Pinterest
Tom Ford – Black Orchid
Парфум створений на основі чорної орхідеї, пачулів та землистих нот. Цей аромат вже підійде для тих жінок, які впевнено хочуть заявити про себе.
Найкращі парфуми 2025 року / Фото Pinterest
Gucci – Guilty Absolu Pour Femme
Аромат є квітково-гурманським, наповнений нотами гліцинії, кави та бобів тонка. Цей парфум також має доволі помітний та розкішний запах.
Найкращі парфуми 2025 року / Фото Pinterest
Деякі жінки люблять парфуми із запахом троянди, тому радимо звернути увагу на певні композиції, пише Vogue. Rose des Vents від Louis Vuitton поєднує три види троянд з ароматами персика, чорної смородини, кедра та білого мускусу. А от Rose Star від Dior містить ноти груші, лимону, меду і мускусу з дамаською та стопелюстковою сентіфолією.
На які ще парфуми звернути увагу?
Фахівці визначили кілька парфумів, які ідеально підходять для осінньої пори. До списку входить Jo Malone London Blackberry & Bay Cologne, Amouage Search, Parfums de Marly Oriana, Gucci Flora Gorgeous Orchid, і Montale Paris Chocolate Greedy.
Для тих, хто шукає парфуми-афродизіаки, варто звернути увагу на La Vie Est Belle Rose Extraordinaire від Lancôme, Vanilla Sex від Tom Ford та Black Opium Over Red від Yves Saint Laurent.
