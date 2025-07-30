Літні жіночі парфуми, які обожнюють чоловіки: назву ароматів будуть питатися всі
- Гурманські парфуми ідеальні для літа, з легкими ароматами моря, цитрусових і квіткових нот, які подобаються як жінкам, так і чоловікам.
- Рекомендовані літні парфуми включають Kayali – Yum Pistachio Gelato, Juliette Has a Gun Miami Shake, Byredo – Sundazed, The 7 Virtues – Cherry Ambition, Phlur – Vanilla Skin.
Гурманські парфуми останніми роками завойовують увагу жінок та чоловіків. Вони передають запах моря, цитрусових чи квіткових нот, які закохують в себе з перших хвилин. Ці аромати зовсім не важкі, тому ідеально підходять на літню пору року.
Дівчата люблять їх наносити за будь-яких обставин – для прогулянок з подругами, на побачення чи в офіс, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Гедоністичні парфуми, які пахнуть морозивом, молочним коктейлем та цукровою ватою, подобаються жінкам та чоловікам однаково.
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Які парфуми придбати на літо?
У добірці представляємо найкращі гурманські парфуми на літо, які сподобаються багатьом.
Kayali – Yum Pistachio Gelato
Цей парфум є ідеальним вибором на літо. Аромат відкривається нотами фісташок, морозива, бергамоту, фундука, рому та кардамону, а в серці аромату – конвалія, груша, жасмин, півонія, герань, білий персик та малина. База складається зі збитих вершків, цукрової вати, сандалового дерева, какао та кедра.
Літні парфуми з солодким запахом / Фото In Journal
Juliette Has a Gun Miami Shake
Аромат є найновішим, його запустили в продаж перед початком літнього сезону. Вони пахнуть поєднанням молочного коктейлю з полуниці та ванілі. Парфум сподобається навіть тим, хто не любить гурманські аромати.
Літні парфуми з солодким запахом / Фото In Journal
Byredo – Sundazed
Парфум оповитий цитрусовим ароматом каліфорнійського лимона та мандарина. Далі аромат наповнюється білими квітами з солодко-мускусною базою.
Літні парфуми з солодким запахом / Фото In Journal
The 7 Virtues – Cherry Ambition
Солодкий парфум відкривається нотами ванілі, зацукрованою агавою та вишнею. У серці парфуму – квіткові ноти, а в базі присутня замша та мускус, які забезпечують аромат тривалою стійкістю.
Літні парфуми з солодким запахом / Фото In Journal
Phlur – Vanilla Skin
Парфум пахне так, що його хочеться з’їсти. Основними нотами є цукор, ваніль, рожевий перець та кашемірове дерево, які надають аромату багатошарового характеру.
Літні парфуми з солодким запахом / Фото In Journal
До слова, ми розповіли, якими ароматами пахнуть багаті жінки. Ці парфуми відрізняються стійкістю і здатністю створювати вражаючу ольфакторну ауру.