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Lady Б'юті-тренди Літні жіночі парфуми, які обожнюють чоловіки: назву ароматів будуть питатися всі
30 липня, 12:09
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Літні жіночі парфуми, які обожнюють чоловіки: назву ароматів будуть питатися всі

Юлія Турелик
Основні тези
  • Гурманські парфуми ідеальні для літа, з легкими ароматами моря, цитрусових і квіткових нот, які подобаються як жінкам, так і чоловікам.
  • Рекомендовані літні парфуми включають Kayali – Yum Pistachio Gelato, Juliette Has a Gun Miami Shake, Byredo – Sundazed, The 7 Virtues – Cherry Ambition, Phlur – Vanilla Skin.

Гурманські парфуми останніми роками завойовують увагу жінок та чоловіків. Вони передають запах моря, цитрусових чи квіткових нот, які закохують в себе з перших хвилин. Ці аромати зовсім не важкі, тому ідеально підходять на літню пору року.

Дівчата люблять їх наносити за будь-яких обставин – для прогулянок з подругами, на побачення чи в офіс, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Гедоністичні парфуми, які пахнуть морозивом, молочним коктейлем та цукровою ватою, подобаються жінкам та чоловікам однаково.

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Які парфуми придбати на літо?

У добірці представляємо найкращі гурманські парфуми на літо, які сподобаються багатьом.

Kayali – Yum Pistachio Gelato

Цей парфум є ідеальним вибором на літо. Аромат відкривається нотами фісташок, морозива, бергамоту, фундука, рому та кардамону, а в серці аромату – конвалія, груша, жасмин, півонія, герань, білий персик та малина. База складається зі збитих вершків, цукрової вати, сандалового дерева, какао та кедра.


Літні парфуми з солодким запахом / Фото In Journal

Juliette Has a Gun Miami Shake

Аромат є найновішим, його запустили в продаж перед початком літнього сезону. Вони пахнуть поєднанням молочного коктейлю з полуниці та ванілі. Парфум сподобається навіть тим, хто не любить гурманські аромати.


Літні парфуми з солодким запахом / Фото In Journal

Byredo – Sundazed 

Парфум оповитий цитрусовим ароматом каліфорнійського лимона та мандарина. Далі аромат наповнюється білими квітами з солодко-мускусною базою.


Літні парфуми з солодким запахом / Фото In Journal

The 7 Virtues – Cherry Ambition

Солодкий парфум відкривається нотами ванілі, зацукрованою агавою та вишнею. У серці парфуму – квіткові ноти, а в базі присутня замша та мускус, які забезпечують аромат тривалою стійкістю.


Літні парфуми з солодким запахом / Фото In Journal

Phlur – Vanilla Skin

Парфум пахне так, що його хочеться з’їсти. Основними нотами є цукор, ваніль, рожевий перець та кашемірове дерево, які надають аромату багатошарового характеру.


Літні парфуми з солодким запахом / Фото In Journal

До слова, ми розповіли, якими ароматами пахнуть багаті жінки. Ці парфуми відрізняються стійкістю і здатністю створювати вражаючу ольфакторну ауру.