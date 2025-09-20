В осінню пору хочеться додати до колекції парфумів аромати, які будуть нагадувати затишок. Найчастіше жінки обирають для себе глибокі й теплі аромати, які є насиченішими, ніж весняно-літні флакони.

У холодну пору року автоматично хочеться чогось з нотами прянощів, деревини, ванілі чи шкіри, пише 24 Канал. Такі парфуми додають впевненості та шарму, а їхній запах здатен закохати в себе з першої секунди.

Читайте також 5 найкращих парфумів для чоловіків: пахнуть на мільйон доларів

Які парфуми придбати на осінь?

Tom Ford Black Orchid

Цей аромат вже став класику. Він глибокий та насичений. Відкривається нотами чорного трюфелю, орхідеї та різних спецій. У шлейфі відчуваються нотки шоколаду, ваніль й деревні акорди. Парфум точно підійде для тих, хто хоче виділятися.



Парфуми на осінь 2025 / Фото Pinterest

Dior Bois Talisman

Запах є досить благородним й побудований навколо теплих деревних нот. Композиція поєднує кедр, сандал та пряні акценти, які подарують відчуття впевненості. Вишуканий парфум підкреслить силу характеру.



Парфуми на осінь 2025 / Фото Pinterest

Montale Paris Chocolate Greedy

Парфум підійде для тих, хто любить гурманські аромати. Chocolate Greedy пахне какао, ваніллю, сухофруктами та іншими кавовими відтінками. Аромат ідеально підходить для осінніх вечорів завдяки солодкому та затишному запаху.



Парфуми на осінь 2025 / Фото Pinterest

Які аромати підійдуть кожній жінці?