В осеннюю пору хочется добавить в коллекцию духов ароматы, которые будут напоминать уют. Чаще всего женщины выбирают для себя глубокие и теплые ароматы, которые являются более насыщенными, чем весенне-летние флаконы.

В холодное время года автоматически хочется чего-то с нотами пряностей, древесины, ванили или кожи, пишет 24 Канал. Такие духи придают уверенности и шарма, а их запах способен влюбить в себя с первой секунды.

Читайте также 5 лучших духов для мужчин: пахнут на миллион долларов

Какие духи приобрести на осень?

Tom Ford Black Orchid

Этот аромат уже стал классикой. Он глубокий и насыщенный. Открывается нотами черного трюфеля, орхидеи и различных специй. В шлейфе чувствуются нотки шоколада, ваниль и древесные аккорды. Парфюм точно подойдет для тех, кто хочет выделяться.



Духи на осень 2025 / Фото Pinterest

Dior Bois Talisman

Запах является достаточно благородным и построен вокруг теплых древесных нот. Композиция сочетает кедр, сандал и пряные акценты, которые подарят ощущение уверенности. Изысканный парфюм подчеркнет силу характера.



Духи на осень 2025 / Фото Pinterest

Montale Paris Chocolate Greedy

Парфюм подойдет для тех, кто любит гурманские ароматы. Chocolate Greedy пахнет какао, ванилью, сухофруктами и другими кофейными оттенками. Аромат идеально подходит для осенних вечеров благодаря сладкому и уютному запаху.



Духи на осень 2025 / Фото Pinterest

Какие ароматы подойдут каждой женщине?