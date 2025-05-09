Насправді ж наносити парфуми на шкіру влітку, зокрема, під час засмагання можна. За умови, що склад аромату відповідає певним вимогам, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

Читайте також До уваги випускниць: яку сукню варто обрати на випускний 2025

Чим шкідливе нанесення парфумів влітку

Професорка хімії з Університету Монпельє та співзасновниця бренду Odore Scola Ізабель Парро розповіла чому нанесення парфумів може негативно вплинути на шкіру.

Дуже важливо розуміти, як ароматичні молекули взаємодіють із сонцем. Деякі з них, що містяться в парфумерних інгредієнтах, чутливі до сонця, тому можуть викликати реакції на шкірі під дією ультрафіолету,

– каже Парро.



Чому парфумами шкідливо користуватися влітку / Фото Unsplash

Проте, хвилюватися не варто. Професорка каже, що сучасне парфумерне законодавство доволі суворе. Саме тому компоненти парфумів у більшості стійкі до впливу сонячних променів.

Сучасне парфумерне законодавство дуже суворе. Воно забороняє наявність фурокумаринів і фототоксичних компонентів. Тож при використанні сертифікованих ароматів, призначених для шкіри, ви повністю захищені,

– зауважує експертка.

Водночас Ізабель каже, що певні компоненти, зокрема, ефірні олії цитрусових, наприклад бергамота чи лимона можуть збільшити чутливість шкіри до сонця. А це, своєю чергою, призведе до:

подразнень;

почервоніння;

опіків;

а інколи і пігментації.



Як потрібно використовувати парфуми влітку / Фото Unsplash

Саме тому варто уникати таких інгредієнтів у складі парфуму, який ви наносите перед перебуванням під активним сонцем. Щоб "перестрахуватися" можна також розбризкувати аромат на одяг та волосся, уникаючи потрапляння на шкіру.

Зверніть увагу! Ізабель також закликає не використовувати текстильні та домашні парфуми (з невідомим складом) для тіла.