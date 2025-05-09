На самом деле наносить духи на кожу летом, в частности, во время загара можно. При условии, что состав аромата соответствует определенным требованиям, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Чем вредно нанесение духов летом

Профессор химии из Университета Монпелье и соучредитель бренда Odore Scola Изабель Парро рассказала почему нанесение духов может негативно повлиять на кожу.

Очень важно понимать, как ароматические молекулы взаимодействуют с солнцем. Некоторые из них, содержащиеся в парфюмерных ингредиентах, чувствительны к солнцу, поэтому могут вызвать реакции на коже под действием ультрафиолета,

– говорит Парро.



Почему духами вредно пользоваться летом / Фото Unsplash

Однако волноваться не стоит. Профессор говорит, что современное парфюмерное законодательство довольно строгое. Именно поэтому компоненты духов в большинстве устойчивы к воздействию солнечных лучей.

Современное парфюмерное законодательство очень строгое. Оно запрещает наличие фурокумаринов и фототоксичных компонентов. Поэтому при использовании сертифицированных ароматов, предназначенных для кожи, вы полностью защищены,

– отмечает эксперт.

В то же время Изабель говорит, что определенные компоненты, в частности, эфирные масла цитрусовых, например бергамота или лимона могут увеличить чувствительность кожи к солнцу. А это, свою очередь, приведет к:

раздражениям;

покраснению;

ожогам;

а иногда и пигментации.



Как нужно использовать духи летом / Фото Unsplash

Именно поэтому стоит избегать таких ингредиентов в составе парфюма, который вы наносите перед пребыванием под активным солнцем. Чтобы "перестраховаться" можно также разбрызгивать аромат на одежду и волосы, избегая попадания на кожу.

Обратите внимание! Изабель также призывает не использовать текстильные и домашние духи (с неизвестным составом) для тела.