6 найстійкіших жіночих парфумів: шлейф буде відчуватися увесь день
- Перелічено шість жіночих парфумів, які відзначаються високою стійкістю та здатністю зберігати запах протягом усього дня.
- До списку входять аромати від Chloe, Versace, Yves Saint Laurent, Kenzo, Dolce & Gabbana та Gucci, кожен з яких має унікальні ноти та шлейф.
- Кожен парфум має свої особливості, такі як поєднання квіткових, фруктових чи пряних нот, що робить їх підходящими для різних смаків та сезонів.
Жінки люблять стійкі парфуми, які добре тримаються увесь день й не втрачають свій запах вже за кілька годин. Є кілька ароматів, які перевершать всі ваші очікування, оскільки вони справді стійкі й дуже добре тримаються на тілі.
Є дуже дорогі парфуми, які втрачають свій запах вже через незначний час після нанесення, пише 24 Канал. Втім, є парфуми, які можуть коштувати не надто багато, але при цьому відчуватимуться не лише увесь день після нанесення, а ще й триматимуться довго на одязі.
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Chloe Eau De Parfum Intense
Цей аромат називають королівським, оскільки в ньому відчувається жіноча витонченість й тонке відчуття стилю. Аромат розкривається ніжними нотами троянди, які поєднуються з червоним перцем та сандаловим деревом. Підходять парфуми для вечірнього використання в зимовий період. Стійкість їхня дуже висока, тож на шкірі вони можуть залишатися понад 8 годин.
Парфуми зі стійким запахом / Фото Pinterest
Versace Bright Crystal
Цей класичний аромат захоплює всіх, хто любить відчувати ноти гранату в перемішку з мускусним чорним деревом та бурштином. У серці аромату є півонії, лотос та магнолія. Протримаються парфуми на тілі тривалий час, тож точно підійдуть для жінок, які шукають насичений та стійкий запах.
Парфуми зі стійким запахом / Фото Pinterest
Yves Saint Laurent Libre
Аромат є досить помітним з чітким шлейфом, але не задушливий. Пахне апельсиновими цукатами з ваніллю та лавандою. Парфуми є дуже ніжними та жіночними, тому підійдуть тим жінкам, які люблять парфумерну класику.
Парфуми зі стійким запахом / Фото Pinterest
Kenzo Jungle L'Elephant
Ця парфумерна вода належить до групи східних та пряних запахів. Унікальність композиції полягає в поєднанні соковитого мандарина, запашної гвоздики, терпкого кардамону, дурманного кмину, солодкого манго, іланг-ілангу та легкого відтінку амбри.
Парфуми зі стійким запахом / Фото Pinterest
Dolce & Gabbana L'Imperatrice 3
Шлейф цього аромату знайомий багатьом жінкам. У верхніх нотах присутнє ківі, червона смородина та кислий ревінь, який довершується запахом кавуна та цикламена. Базові ноти наповнені мускусом, сандаловим та лимонним деревом і грейпфрутом.
Парфуми зі стійким запахом / Фото Pinterest
Gucci Bloom Eau de Parfum
Аромат наповнений туберозою, жасмином та жимолостю. Запах є потужним, але не перевантаженим. Ідеально підходить для жінок будь-якого віку чи будь-якої пори року. Достатньо нанести парфум на зап'ястя чи шию, щоб він зберігався на тілі тривалий час.