5 парфумів, які француженки мріють отримати на Різдво: ви також їх захочете
- Француженки обирають витончені парфуми, такі як La Vie est Belle від Lancôme та J’adore від Dior, які вважаються символами елегантності.
- Популярні аромати, які часто дарують на Різдво, включають Black Opium від Yves Saint Laurent та La Petite Robe Noire Intense від Guerlain.
Напередодні зимових свят парфуми стають одним з найпопулярніших подарунків під ялинку. Француженки завжди мали вишуканий смак, тож обирають для себе витончені аромати, які здатні вразити з перших нот.
Більшість парфумів є легендарними, які завоювали свою любов у жінок впродовж багатьох років, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Якщо хочете поповнити колекцію новим ароматом, рекомендуємо придивитися до добірки парфумів, які завжди раді отримати на Різдво француженки.
Які парфуми подобаються французьким дівчатам?
La Vie est Belle, Lancôme
Цей парфум є хітом у Франції. Виявляється, що флакон цих ароматів продається кожну хвилину! Аромат очолює рейтинги з 2012 року і досі не втрачає популярності. Композиція складається з ірису, пачулі та ванілі. Саме цей парфум обожнює Джулія Робертс.
Найпопулярніші парфуми, які подобаються всім / Фото Pinterest
J’adore, Dior
Аромат є квітковою легендою, оскільки композиція наповнена оксамитовою трояндою, ніжним жасмином та іланг-ілангом. Парфум вже багато років вважається символом елегантності.
Найпопулярніші парфуми, які подобаються всім / Фото Pinterest
Black Opium, Yves Saint Laurent
Фірмовою рисою цього аромату є сильний кавовий акорд, який відчутно вже з першої ноти. Аромат доповнює жасмин самбака та апельсиновий цвіт, а ваніль та деревні ноти додають вершкового відтінку. Парфум є доволі впізнаваним та бажаним.
Найпопулярніші парфуми, які подобаються всім / Фото Pinterest
La Petite Robe Noire Intense, Guerlain
Аромат сприймається як солодкий десерт, оскільки наповнений чорною вишнею, мигдалем та трояндою. Парфум залишає після себе гарний шлейф, тому так сильно подобається багатьом жінкам.
Найпопулярніші парфуми, які подобаються всім / Фото Pinterest
Libre Vanille Couture, Yves Saint Laurent Beauté
Обличчям цього парфуму є Дуа Ліпа. Аромат наповнений лавандою та апельсиновим цвітом, які огорнуті чорною бурбонською ваніллю з Мадагаскару. Нота лікерного рому додає амбрового характеру.
Найпопулярніші парфуми, які подобаються всім / Фото Pinterest
Щоб продовжити стійкість парфумів, наносьте їх на теплі ділянки тіла, такі як шия та внутрішня сторона ліктів, і уникайте тертя зап'ястків, пише Cosmopolitan. Для кращого збереження аромату підготуйте шкіру зволожуючим кремом та використовуйте парфумовані гелі для душу, а також пам'ятайте про оновлення аромату протягом дня.
Які ще є цікаві аромати?
Амбер є популярною нотою в зимових парфумах, поєднуючи в собі ваніль, пачулі та мускус.
Аромати від Valentino, Tom Ford, Chanel, Kilian та Byredo мають унікальну композицію, що закохує з перших нот.
