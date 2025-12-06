5 парфюмов, которые француженки мечтают получить на Рождество: вы тоже их захотите
- Француженки выбирают изящные духи, такие как La Vie est Belle от Lancôme и J'adore от Dior, которые считаются символами элегантности.
- Популярные ароматы, которые часто дарят на Рождество, включают Black Opium от Yves Saint Laurent и La Petite Robe Noire Intense от Guerlain.
Накануне зимних праздников духи становятся одним из самых популярных подарков под елку. Француженки всегда имели изысканный вкус, поэтому выбирают для себя утонченные ароматы, которые способны поразить с первых нот.
Большинство духов являются легендарными, которые завоевали свою любовь у женщин на протяжении многих лет, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Если хотите пополнить коллекцию новым ароматом, рекомендуем присмотреться к подборке духов, которые всегда рады получить на Рождество француженки.
Читайте также Что подарить мужчине на Николая: лучшие духи, которые нравятся многим
Какие духи нравятся французским девушкам?
La Vie est Belle, Lancôme
Этот парфюм является хитом во Франции. Оказывается, что флакон этих ароматов продается каждую минуту! Аромат возглавляет рейтинги с 2012 года и до сих пор не теряет популярности. Композиция состоит из ириса, пачули и ванили. Именно этот парфюм обожает Джулия Робертс.
Самые популярные духи, которые нравятся всем / Фото Pinterest
J'adore, Dior
Аромат является цветочной легендой, поскольку композиция наполнена бархатной розой, нежным жасмином и иланг-илангом. Парфюм уже много лет считается символом элегантности.
Самые популярные духи, которые нравятся всем / Фото Pinterest
Black Opium, Yves Saint Laurent
Фирменной чертой этого аромата является сильный кофейный аккорд, который ощутимо уже с первой ноты. Аромат дополняет жасмин самбака и апельсиновый цвет, а ваниль и древесные ноты добавляют сливочного оттенка. Парфюм довольно узнаваемым и желанным.
Самые популярные духи, которые нравятся всем / Фото Pinterest
La Petite Robe Noire Intense, Guerlain
Аромат воспринимается как сладкий десерт, поскольку наполнен черной вишней, миндалем и розой. Парфюм оставляет после себя красивый шлейф, поэтому так сильно нравится многим женщинам.
Самые популярные духи, которые нравятся всем / Фото Pinterest
Libre Vanille Couture, Yves Saint Laurent Beauté
Лицом этого парфюма является Дуа Липа. Аромат наполнен лавандой и апельсиновым цветом, которые окутаны черной бурбонской ванилью с Мадагаскара. Нота ликерного рома добавляет амбрового характера.
Самые популярные духи, которые нравятся всем / Фото Pinterest
Чтобы продлить стойкость духов, наносите их на теплые участки тела, такие как шея и внутренняя сторона локтей, и избегайте трения запястий, пишет Cosmopolitan. Для лучшего сохранения аромата подготовьте кожу увлажняющим кремом и используйте парфюмированные гели для душа, а также помните об обновлении аромата в течение дня.
Какие еще есть интересные ароматы?
Амбер является популярной нотой в зимних духах, сочетая в себе ваниль, пачули и мускус.
Ароматы от Valentino, Tom Ford, Chanel, Chanel Kilian и Byredo имеют уникальную композицию, влюбляющую с первых нот.
Частые вопросы
Почему духи La Vie est Belle от Lancôme так популярны во Франции?
Духи La Vie est Belle от Lancôme являются хитом во Франции - флакон этих ароматов продается каждую минуту. Аромат возглавляет рейтинги с 2012 года благодаря композиции из ириса, пачули и ванили, и его обожает Джулия Робертс.
Что делает аромат J'adore от Dior символом элегантности?
Аромат J'adore от Dior считается символом элегантности благодаря своей цветочной композиции, наполненной бархатной розой, нежным жасмином и иланг-илангом. Это делает его цветочной легендой.
Какие особенности имеет парфюм Black Opium от Yves Saint Laurent?
Парфюм Black Opium от Yves Saint Laurent имеет сильный кофейный аккорд, который ощутим с первой ноты. Аромат дополняют жасмин самбака, апельсиновый цвет, ваниль и древесные ноты, добавляющие сливочного оттенка.