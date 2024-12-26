5 ароматів з духом Нового року та Різдва: парфуми, які створюють святковий настрій

Наближається Новий рік, тож багато чоловіків хочуть привітати коханих жінок подарунком у вигляді парфумів. У світі ароматів є парфуми свіжі, які підходять у весняну пору, квіткові та фруктові для літа й зимові, які нагадуватимуть дух Різдва та Нового року.

Кілька неймовірних ароматів з першого вдиху здатні подарувати святковий настрій, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Цими парфумами можна досхочу насолоджуватися в новорічний сезон та до кінця свят. Також ними можна користуватися впродовж року, щоб згадати про чарівний зимовий період.

Читайте також Різкі та інтенсивні: список ароматів парфумів, які не підходять жінкам

Hermès, Elixir des Merveilles

Це один з найароматніших парфумів, який дарує відчуття свята. Округлий флакон нагадує стиглий апельсин, а аромат наповнений пахощами сіамських смол, бензоїну, перуанського бальзаму, амбри, димчастих пачулів і деревини сандала, дуба й кедра.

Інтенсивні ноти надають парфумованій воді такий самобутній характер, що запах запам’ятається надовго всім. Парфум також насичений цитрусовим акордом карамелізованої апельсинової шкірки та солодких бобів тонка.



Парфуми із запахом зимових свят / Фото Pinterest

Jo Malone London, Myrrh & Tonka

Унісексовий аромат наповнений свіжою лавандою, бальзамічною нотою мирри, яка переплітається з бобами тонка, мигдалем та ваніллю. Парфум підходить для холодної пори, оскільки має смолисто-солодкувате звучання.



Парфуми із запахом зимових свят / Фото Pinterest

Lush, Karma

Аромат представлений яскравим плетивом з нот свіжої хвої, соковитих цитрусів. Композиція одразу викликає асоціації з Новим роком та Різдвом, а ще східні пахощі пачулі та ялинова смола зможуть занурити в запах буддійських храмів.



Парфуми із запахом зимових свят / Фото Pinterest

Dior, Fève Délicieuse

Цей аромат є справжньою насолодою, бо має яскраве звучання та довгий шлейф. Композиція чудово передає атмосферу родинних свят. Парфум наповнений десертною асоціацією шоколадних вишнево-лікерних цукерок. Також аромат має запах м’яти та калабрійського бергамоту з додаванням ванілі, темного шоколаду, праліне та кокосу.



Парфуми із запахом зимових свят / Фото Pinterest

Björk and Berries, White Forest

Ця композиція підійде для тих, хто захоче пахнути нордичною красою густих шведських лісів. Парфум має цитрусово-ягідний старт з нотами бергамота, лимона, чорної смородини, які змінюються квітковим розкриттям букета з конвалій та фіалок.



Парфуми із запахом зимових свят / Фото Pinterest