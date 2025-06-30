Найкращі літні парфуми всіх часів: закохують в себе з перших хвилин

Вибір парфумів – доволі індивідуальна річ, оскільки смаки у всіх різні. Втім, у літні місяці можна додати до своєї колекції аромати, які мають солодку та освіжаючу композицію, яка не залишить байдужою жодну жінку.

Літні парфуми складаються з нот цитрусових, фруктів, ягід, а також чистих ароматів, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Для тих, хто шукає для себе класичну композицію для літа, радимо звернути увагу на культові парфуми, які мають неймовірний запах.

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Tom Ford – Soleil Brulant

У цьому парфумі літні цитрусові поєднуються з квітами апельсина та чорного меду, а теплоти надає амбра та спеції. Аромат підходить для ранку та вечора.



Ідеальні парфуми на літо / Фото In Journal

Jo Malone London – Lime Basil & Mandarin Cologne

Освіжаючий парфум наповнений лаймом, мандарином та бергамотом. У серці композиції присутній базилік, чебрець, бузок, ірис, ветивер та пачулі.



Ідеальні парфуми на літо / Фото In Journal

Marc Jacobs – Daisy Eau So Fresh

Квітково-фруктова композиція оповита запахом грейпфруту та мускусу, тому ідеально підійде для тих жінок, які люблять ці пахощі.



Ідеальні парфуми на літо / Фото In Journal

Estée Lauder – Bronze Goddess

Парфум наповнений запахом солоної ванілі, морем та пляжем. Верхні ноти складаються з бергамоту, імбиру та мандарину, а серце аромату утворює індійський жасмин, самбак, вершковий кокос, амбра та мускус.



Ідеальні парфуми на літо / Фото In Journal

Tom Ford – Lost Cherry

Аромат не є новинкою, оскільки випущений ще у 2018 році, однак він підкорив серця багатьох жінок. Нещодавно парфум знову завірусився у тіктоці. Він містить нотки ванілі, кориці та слив, а ще аромат вишні та мигдалю.

Ідеальні парфуми на літо / Фото In Journal

До речі, нещодавно ми розповідали про парфуми, які пахнуть цитрусовими, тому радимо звернути на них увагу.