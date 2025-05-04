Насправді побороти переїдання можна доволі швидко. Головне, діяти послідовно і дотримуватися рекомендацій спеціалістів, пише 24 Канал.

Читайте також Зробіть це негайно: як підготувати шкіру до літнього сезону

Як їсти менше і худнути

Снідайте правильно

Пропуск сніданку або вуглеводний перекус натщесерце часто призводить до переїдання. Починайте день зі збалансованого сніданку: білки, складні вуглеводи і трохи жирів. Це стабілізує рівень глюкози і зменшить тягу до солодкого.



Як з'їдати менше під час свят / Фото Pexels

Зауважте! Приклад правильного сніданку: тост з цільнозернового хліба з авокадо та яйцем.

Їжте повільно та уважно

Часто ми переїдаємо просто тому, що не помічаємо, як багато з'їдаємо. Відкладіть телефон, вимкніть телевізор і зосередьтеся на їжі. Жуйте повільно, відчувайте смак, текстуру, аромат.

Цікаво! Експерти вважають, що організму потрібно близько 20 хвилин, щоб відчути ситість.

Слухайте тіло, а не емоції

Часто ми їмо не тому, що голодні, а через стрес, нудьгу, втому чи звичку. Запитайте себе перед їжею: "Чи я справді голодний?" Якщо відповідь "ні", то знайдіть інші способи емоційного розвантаження. Наприклад, сходіть на прогулянку.



Як не зриватися під час дієти / Фото Pexels

Не забороняйте собі все

Категоричні заборони часто закінчуються зривами. Якщо дуже хочеться чогось "некорисного", дозвольте собі трохи, але з насолодою і без почуття провини. Усвідомлене задоволення це набагато кращий варіант, ніж приступ переїдання, що станеться після тривалого утримання.