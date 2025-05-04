На самом деле побороть переедание можно довольно быстро. Главное, действовать последовательно и следовать рекомендациям специалистов, пишет 24 Канал.
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Как есть меньше и худеть
Завтракайте правильно
Пропуск завтрака или углеводный перекус натощак часто приводит к перееданию. Начинайте день со сбалансированного завтрака: белки, сложные углеводы и немного жиров. Это стабилизирует уровень глюкозы и уменьшит тягу к сладкому.
Как съедать меньше во время праздников / Фото Pexels
Обратите внимание! Пример правильного завтрака: тост из цельнозернового хлеба с авокадо и яйцом.
Ешьте медленно и внимательно
Часто мы переедаем просто потому, что не замечаем, как много съедаем. Отложите телефон, выключите телевизор и сосредоточьтесь на еде. Жуйте медленно, чувствуйте вкус, текстуру, аромат.
Интересно! Эксперты считают, что организму нужно около 20 минут, чтобы почувствовать сытость.
Слушайте тело, а не эмоции
Часто мы едим не потому, что голодны, а из-за стресса, скуки, усталости или привычки. Спросите себя перед едой: "Действительно ли я голоден?" Если ответ "нет", то найдите другие способы эмоциональной разгрузки. Например, сходите на прогулку.
Как не срываться во время диеты / Фото Pexels
Не запрещайте себе все
Категорические запреты часто заканчиваются срывами. Если очень хочется чего-то "неполезного", позвольте себе немного, но с наслаждением и без чувства вины. Осознанное удовольствие это намного лучше, чем приступ переедания, который произойдет после длительного воздержания.