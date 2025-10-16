Білизняний бренд Victoria’s Secret завжди у всіх асоціювався з гламурним шоу та худими й відомими моделями, втім останні роки було переосмислено бачення жіночої краси, тож тепер подіумом дефілювали не лише традиційні "ангели", пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

Як пройшов показ Victoria’s Secret ?

Цієї ночі у Нью-Йорку відбулося кілька найяскравіших моментів, які всім найбільше запам’яталися.

Вагітна Жасмін Тукс

Модель вже багато років є головною зіркою бренду. У 2016 році Жасмін Тукс представляла легендарний Fantasy Brа, а цього року вийшла на подіум в ролі майбутньої мами. Вона відкрила показ і це стало найзворушливішим моментом шоу.

Мода та спорт

Зовсім неочікувано подіумом продефілювали дві спортсменки – баскетболістка Енджел Різ і гімнастка Суні Лі. Вони з’явилися у “рожевому” блоці шоу й зізналися, що перед виходом на подіум хвилювалися навіть більше, ніж перед змаганнями.

Зустріч поколінь

На одній сцені шоу зустрілися не лише всім відомі легенди, але й нові імені модного світу. До списку найзнаменитіших моделей увійшли Кендіс Свейнпол, Адріана Ліма, Алессандра Амбросіо, Белла та Джіджі Хадід, Барбара Палвін, Даутцен Крез та навіть Лілі Мосс, яка має всі шанси стати новою впізнаваною моделлю.

Виступи зірок

Музичну частину шоу довершив виступ Медісон Бір, яка виконала кілька своїх хітів та презентувала новий трек. А легендарна Missy Elliott запалила зал потужним перформансом.

Бал дебютанток

На шоу відбувся гучний дебют. На подіум вийшли американські моделі Еббі Чемпіон та Амелія Грей. Остання приголомшила публіку сміливим образом із напівпрозорої сітки, який під час дефіле відкрив не лише спину, а й сідниці – викликавши справжній фурор у залі.

Як виглядали "ангели" на шоу Victoria’s Secret?