З віком фігура жінки й зовнішність зазнають змін, пише 24 Канал. Це означає, що варто звертати увагу на вбрання, яке ми носимо. Часто жінки віддають перевагу зручному й комфортному вбранню, зовсім забуваючи про тренди й моду.

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Після 40 років можна й треба виглядати стильно, але варто позбавити себе від певних елементів гардероба.

Квіткові принти

Вбрання у квітковому принті ще й в темному кольорі виглядає доволі застаріло й візуально може додати кілька зайвих кілограмів. Після 40 років від таких речей треба відмовлятися.

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Темний колір

Темні відтінки можна носити, але їх варто розбавляти яскравими кольорами, бо якщо повністю одягнутися в чорний, то це лише додасть зайвого віку.

Відверте вбрання

Жінкам після 40 років не варто сильно молодитися завдяки відвертому вбранню. Набагато краще буде виглядати класичне й базове вбрання, яке вигідно приховає недоліки.

Речі в розмірі оверсайз

Вбрання на кілька розмірів більше позбавляє продемонструвати контури фігури, тому їх краще не носити або ж поєднувати з приталеним одягом. До прикладу, сорочку оверсайз краще поєднати з прямими штанами.

Трикотажне вбрання

Сукні з трикотажу здатні підкреслити животик чи зайві сантиметри в талії, тому такі речі краще оминати увагою.