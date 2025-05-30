Від фаз Місяця залежить чимало подій у нашому житті, пише 24 Канал. Місячний календар допоможе запланувати певні beauty-процедури. Саме від фаз Місяця залежить те, як буде рости волосся, нігті та в якому стані буде шкіра. Щоб вдало записатися на процедури, треба обрати правильні дні.

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Місячний календар краси на червень

За місячним календарем варто обирати дні для відвідування будь-якої процедури - це може бути манікюр, педикюр, похід до косметолога чи перукаря.

Якщо обрати день за правильною фазою Місяця, то можна забезпечити красу нігтям та волоссю. Якщо ж обрати неправильну дату, то це може призвести до негативних наслідків, оскільки волосся почне випадати, втрачати блиск, а стрижка не підійде до форми обличчя.



Місячний календар краси на червень 2025 / Фото Pexels

Для розуміння вдалих днів, варто звернути увагу на фази Місяця у червні.

Зростаючий Місяць – з 1 по 13 червня;

– з 1 по 13 червня; Повний Місяць – 14 червня;

– 14 червня; Спадний Місяць – з 15 по 28 червня;

– з 15 по 28 червня; Новий Місяць – з 29 по 30 червня.

Найкращі дні для косметичних процедур у червні

Не можна робити жодних косметичних процедур в період, коли Місяць перебуває в Молодику чи Повні. Рекомендовано записуватися на процедури в період, коли Місяць росте. У ці дати покращиться стан волосся, нігтів та шкіри.

До слова! Тут детальніше розповіли, коли можна і коли не можна стригти волосся у червні.

Згідно з датами за місячним календарем, ми визначили найкращі дні для косметичних процедур.

Фарбування волосся: 1, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 30 червня;

Стрижка волосся: 6, 9, 10, 11, 29 червня;

Манікюр: 2, 10, 11, 12, 13, 14, 29, 30 червня;

Педикюр: 7, 11, 12, 13, 29 червня;

Фарбування брів: 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13 червня;

Ламінування вій: 8, 13, 14, 29, 30 червня;

Похід до косметолога: 4, 6, 8, 10, 12, 29 червня.

Обрані правильно дні чудово підходять для різних косметичних процедур, тому точно підуть вам на користь.