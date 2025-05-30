От фаз Луны зависит немало событий в нашей жизни, пишет 24 Канал. Лунный календарь поможет запланировать определенные beauty-процедуры. Именно от фаз Луны зависит то, как будут расти волосы, ногти и в каком состоянии будет кожа. Чтобы удачно записаться на процедуры, надо выбрать правильные дни.

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Лунный календарь красоты на июнь

По лунному календарю стоит выбирать дни для посещения любой процедуры - это может быть маникюр, педикюр, поход к косметологу или парикмахеру.

Если выбрать день по правильной фазе Луны, то можно обеспечить красоту ногтям и волосам. Если же выбрать неправильную дату, то это может привести к негативным последствиям, поскольку волосы начнут выпадать, терять блеск, а стрижка не подойдет к форме лица.



Лунный календарь красоты на июнь 2025 / Фото Pexels

Для понимания удачных дней, стоит обратить внимание на фазы Луны в июне.

Растущая Луна – с 1 по 13 июня;

– с 1 по 13 июня; Полнолуние – 14 июня;

– 14 июня; Убывающая Луна – с 15 по 28 июня;

– с 15 по 28 июня; Новая Луна – с 29 по 30 июня.

Лучшие дни для косметических процедур в июне

Нельзя делать никаких косметических процедур в период, когда Луна находится в Новолуние или Полнолуние. Рекомендуется записываться на процедуры в период, когда Луна растет. В эти даты улучшится состояние волос, ногтей и кожи.

К слову! Здесь подробнее рассказали, когда можно и когда нельзя стричь волосы в июне.

Согласно датам по лунному календарю, мы определили лучшие дни для косметических процедур.

Окрашивание волос: 1, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 30 июня;

Стрижка волос: 6, 9, 10, 11, 29 июня;

Маникюр: 2, 10, 11, 12, 13, 14, 29, 30 июня;

Педикюр: 7, 11, 12, 13, 29 июня;

Окрашивание бровей: 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13 июня;

Ламинирование ресниц: 8, 13, 14, 29, 30 июня;

Поход к косметологу: 4, 6, 8, 10, 12, 29 июня.

Выбранные правильно дни прекрасно подходят для различных косметических процедур, поэтому точно пойдут вам на пользу.