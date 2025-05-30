С возрастом фигура женщины и внешность претерпевают изменения, пишет 24 Канал. Это означает, что стоит обращать внимание на наряды, которые мы носим. Часто женщины отдают предпочтение удобному и комфортному наряду, совсем забывая о трендах и моде.
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После 40 лет можно и нужно выглядеть стильно, но стоит избавить себя от определенных элементов гардероба.
Цветочные принты
Наряд в цветочном принте еще и в темном цвете выглядит довольно устаревшим и визуально может добавить несколько лишних килограммов. После 40 лет от таких вещей надо отказываться.
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Темный цвет
Темные оттенки можно носить, но их стоит разбавлять яркими цветами, потому что если полностью одеться в черный, то это только добавит лишнего возраста.
Откровенные наряды
Женщинам после 40 лет не стоит сильно молодиться благодаря откровенным нарядам. Гораздо лучше будет смотреться классический и базовый наряд, который выгодно скроет недостатки.
Вещи в размере оверсайз
Наряд на несколько размеров больше лишает продемонстрировать контуры фигуры, поэтому их лучше не носить или же сочетать с приталенной одеждой. К примеру, рубашку оверсайз лучше совместить с прямыми брюками.
Трикотажные наряды
Платья из трикотажа способны подчеркнуть животик или лишние сантиметры в талии, поэтому такие вещи лучше обходить вниманием.