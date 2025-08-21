24 Канал розповідає про 5 українських топмоделей, знаних на весь світ.

Дивіться також Антитрендові штани Марго Роббі – родзинка осені 2025 року, яка пасуватиме усім

Хто є найвідомішими моделями серед українок?

Сніжана Онопко

Українка презентує одяг від Dolce & Gabbana: дивіться відео

Дівчина знялася для японського бренду косметики Shiseido: дивіться фото

Модель підкорює черговий подіум: дивіться фото

Сніжана Онопко на сторінках відомих модних журналів: дивіться фото

Сніжана Онопко вдруге вийшла заміж у 2024 році: дивіться фото

Що відомо про Сніжану Онопко?

Народилася 1986 року у Сіверськодонецьку на Луганщині. Сніжана Онопка здобула світову славу на початку 2000-х років. Вона входила до п'ятірки найуспішніших моделей світу. Працювала з такими модними брендами, як Chanel, Gucci, Dior, Versace, Balmain. З'являлася на подіумах Нью-Йорка, Мілана та Парижа. Знімалася для Prada, Dolce & Gabbana, Calvin Klein і обкладинок італійського Vogue. Вона – єдина українська модель, яка з'являлася на обкладинці цього журналу більше одного разу.

Також Сніжану можна було знайти на сторінках таких журналів, як Numero, Harper's Bazaar, Elle Ukraine, L'Officiel, Glamour та різних версій Vogue. Крім модельної кар'єри, Сніжана вивчала психологію в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Останні роки Сніжана живе більш приватним життям. Вона завершила модельну кар'єру, розірвавши контракт із агентством. За її словами, вона відчула, що "вигоріла" в професії. 38-річна модель вдруге вийшла заміж у 2024 році. Подружжя мешкає у Ризі. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сніжана поширила допис зі словами Stop war in Ukraine, однак чітко не засудила Росію. У 2024 році вона наразилася на хейт українців за опубліковані у мережі ролики під російські пісні.

Алла Костромічова

20-річна Костромічова на зйомках у Парижі: дивіться фото

Алла у ніжному образі: дивіться фото

Що відомо про Аллу Костромічову?

Народилася у 1986 році у Севастополі. Кар'єра Алли Костромічової почалася на другому курсі університету (дівчина закінчила Севастопольський технічний університет з червоним дипломом) – вона підписала контракт із агентством Why Not у Мілані.



Через два роки почала співпрацю з Givenchy, а згодом – із такими брендами, як Dior, YSL, Alexander McQueen, Balenciaga, Valentino та іншими. Костромічова створила власне модельне агентство Kmodels, а також започаткувала Models Camp для дівчат, які мріють про кар'єру в моді.



У 2014 році вона стала ведучою шоу "Топ-модель по-українськи".



У 2015 році Алла вийшла заміж за бізнесмена Джейсона Капоне, пара виховує 2 дітей. Наразі 38-річна модель мешкає з родиною у Пуерто-Рико.



З початку повномасштабного вторгнення Росії Костромічова активно підтримує Україну: організовувала збори гуманітарної допомоги, зібрала 14 тонн речей для мешканців Києва, Харкова та Миколаєва, а також кошти на ліки, генератори та продукти. Однак її Instagram-сторінка переважно ведеться російською та англійською, українська використовується рідко.

Аліна Байкова

Що відомо про Аліну Байкову?

Народилася у 1989 році в Кропивницькому.

Відома українська модель, яка не лише працює в індустрії моди, а й активно підтримує Україну під час війни. Вона регулярно виступає на публічних заходах у патріотичних образах, засуджуючи агресію Росії, та організовує збори коштів на допомогу ЗСУ.



До модельної кар'єри Аліна працювала офіціанткою. Усе змінилось, коли її помітили й запропонували спробувати себе в моделінгу. У 17 років вона вже брала участь у показах у Китаї та Франції, де представляла колекції Hermes, Dior, Giambattista Valli, Lanvin, Calvin Klein, Zuhair Murad і Armani.



Згодом Байкова почала співпрацю з модельним агентством Next Management. Її можна було побачити на подіумах Carolina Herrera, Marc Jacobs, Ralph Lauren, Isaac Mizrahi, John Galliano, Dolce & Gabbana. У 2011 році вона стала першою українкою, яка відкривала показ Dior.



Окрім модельної кар'єри, Аліна запустила власний застосунок для доставки букетів по Європі. Наразі вона живе в Нью-Йорку та продовжує активно працювати в модній індустрії.

Наталія Гоцій

Що відомо про Наталію Гоцій?

Наталія Гоцій випадково потрапила в модельний бізнес – вона просто прийшла підтримати подругу на кастинг. Але саме Наталію помітили менеджери і запропонували їй спробувати себе в ролі моделі.



Її кар'єра стрімко стартувала з перемоги на міжнародному конкурсі Ford Supermodel of the World у 2004 році. Після цього Наталію почали запрошувати на зйомки для відомих світових глянців – Vogue, Marie Claire, Numero, Fashion Magazine, Elle.

Вона також рекламувала парфуми Baby Doll від Yves Saint Laurent та 212 від Carolina Herrera.



Наталія виходила на подіуми в показах Christian Lacroix, Valentino, Vivienne Westwood, Dior, Dolce & Gabbana, Gucci, Oscar de la Renta, Marc Jacobs та інших брендів. Також вона працювала з компанією Victoria's Secret.



Пізніше стала ведучою шоу "Подіум" на Новому каналі, де допомагала молодим дизайнерам заявити про себе.



Сьогодні 40-річна Гоцій живе в Каннах (Франція) та продовжує працювати моделлю.

Елла Кандиба