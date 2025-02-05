Beauty-засоби, які обов'язково потрібно взяти з собою на гірськолижний курорт
- На гірськолижному курорті важливо використовувати SPF-засоби та поновлювати їх протягом дня через активне сонце.
- Рекомендується мати з собою бальзам для губ, сухий шампунь та скраб для шкіри під час зимового відпочинку.
Зима триває. Багато людей зараз проводять час на гірськолижних курортах. Під час такого відпочинку потрібно з особливою увагою ставитися до шкіри.
Також необхідно враховувати і інші фактори, зокрема, високий рівень активності під час такого відпочинку, пише 24 Канал з посиланням на Elle.
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Як захистити обличчя під час зимового відпочинку
- Використовуйте захист від сонця
Як захистити шкіру взимку / Фото Pexels
При відпочинку в горах потрібно обов'язково використовувати SPF. Річ у тім, що сонце там дуже активне, однак, це зовсім не відчувається. Потрібно не тільки нанести захист зранку, а і "поновлювати" його протягом дня.
- Захищайте шкіру навколо очей
Важливо не тільки наносити крем, а і носити захисні окуляри. Живити шкіру навколо очей потрібно регулярно.
- Зволожуйте губи
Чи можна взимку використовувати SPF / Фото Pexels
Працюйте над звичкою – зволожувати губи постійно. Носіть з собою бальзам для губ усюди, аби не допускати пересушування.
- Ретельно очищуйте шкіру
Після катання потрібно обов'язково приймати душ та очищувати шкіру від усіх засобів, які були нанесені раніше. Річ у тім, що при активному русі ви багато пітнієте. Дозволяйте шкірі відпочивати і "дихати".
Нагадаємо! Раніше ми розповідали, які помилки в очищенні можуть призвести до погіршення стану шкіри.
Які косметичні засоби взяти з собою на відпочинок
На зимовий відпочинок потрібно брати з собою сухий шампунь. Він стане вашим рятівником, адже волосся під захисним шоломом та шапкою надзвичайно швидко жирніє.
Також не забудьте взяти з собою скраб. Під час такого відпочинку багато хто ходить в сауну та баню. Це справжній подарунок для шкіри. Закріпіть ефект за допомогою скрабування.