Завдяки цим порадам ви зможете покращити стан вашої шкіри. Якщо проблеми турбують вас довгий час, варто звернутися до спеціаліста за професійною консультацією, пише 24 Канал з посиланням на Elle.
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Які помилки ви можете допускати у догляді за шкірою
- Недостатньо очищуєте шкіру
Ввечері шкіру потрібно очищувати ретельніше. Варто робити це щонайменше у 2 етапи:
- спочатку зніміть макіяж за допомогою гідрофільної олії, міцелярної води чи молочка;
- потім позбавитися залишків макіяжу та надлишків себуму можна завдяки гелю, мусу або лосьйону.
Чи варто користуватися тоніком для шкіри / Фото Pexels
Зверніть увагу! Не варто робити таке глибоке очищення двічі на день. Достатньо буде провести цю процедуру ввечері.
- Зловживаєте скрабами
Агресивними засобами взагалі користуватись непотрібно. Однак, якщо ви таки вирішили використовувати скраб, робіть це рідко. Обов'язково обирайте засоби з натуральним складом.
- Не використовуєте тонік чи тонер
Хороший тонік "заспокоїть" вашу шкіру і нормалізує її pH. Важливо наносити цей засіб як фінальний етап очищення.
Чи можна користуватися скрабом / Фото Pexels
- Обираєте невідповідний засіб для очищення
Засоби потрібно обирати індивідуально, а не за рекомендацією подруги чи блогера. Найкраще, звичайно, звернутися до спеціаліста.
Якщо ж ви прагнете це зробити самостійно, потрібно враховувати тип шкіри, індивідуальну реакцію на певні компоненти та спосіб життя.
Як покращити стан шкіри в домашніх умовах / Фото Pexels
- Забуваєте про шию
За шиєю потрібно регулярно і дбайливо доглядати. Врахуйте, що це дуже ніжна ділянка. Очищуйте її та регулярно зволожуйте.