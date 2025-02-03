Благодаря этим советам вы сможете улучшить состояние вашей кожи. Если проблемы беспокоят вас долгое время, стоит обратиться к специалисту за профессиональной консультацией, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle.
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Какие ошибки вы можете допускать в уходе за кожей
- Недостаточно очищаете кожу
Вечером кожу нужно очищать тщательно. Стоит делать это как минимум в 2 этапа:
- сначала снимите макияж с помощью гидрофильного масла, мицеллярной воды или молочка;
- затем избавиться от остатков макияжа и излишков себума можно благодаря гелю, муссу или лосьону.
Стоит ли пользоваться тоником для кожи / Фото Pexels
Обратите внимание! Не стоит делать такое глубокое очищение дважды в день. Достаточно будет провести эту процедуру вечером.
- Злоупотребляете скрабами
Агрессивными средствами вообще пользоваться не нужно. Однако, если вы все-таки решили использовать скраб, делайте это редко. Обязательно выбирайте средства с натуральным составом.
- Не используете тоник или тонер
Хороший тоник "успокоит" вашу кожу и нормализует ее pH. Важно наносить это средство как финальный этап очищения.
Можно ли пользоваться скрабом / Фото Pexels
- Выбираете неподходящее средство для очистки
Средства нужно выбирать индивидуально, а не по рекомендации подруги или блогера. Лучше, конечно, обратиться к специалисту.
Если же вы хотите это сделать самостоятельно, нужно учитывать тип кожи, индивидуальную реакцию на определенные компоненты и образ жизни.
Как улучшить состояние кожи в домашних условиях / Фото Pexels
- Забываете о шее
За шеей нужно регулярно и бережно ухаживать. Учитывайте, что это очень нежный участок. Очищайте ее и регулярно увлажняйте.