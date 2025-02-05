Beauty-средства, которые обязательно нужно взять с собой на горнолыжный курорт
Зима продолжается. Многие сейчас проводят время на горнолыжных курортах. Во время такого отдыха нужно с особым вниманием относиться к коже.
Также необходимо учитывать и другие факторы, в частности, высокий уровень активности во время такого отдыха, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle.
Читайте также Выгнали с Грэмми за платье: фото образа жены Канье Уэста Бьянки Цензори, всколыхнувшего медиа
Как защитить лицо во время зимнего отдыха
- Используйте защиту от солнца
Как защитить кожу зимой / Фото Pexels
При отдыхе в горах нужно обязательно использовать SPF. Дело в том, что солнце там очень активное, однако, это совсем не ощущается. Нужно не только нанести защиту утром, а и "обновлять" ее в течение дня.
- Защищайте кожу вокруг глаз
Важно не только наносить крем, а и носить защитные очки. Питать кожу вокруг глаз нужно регулярно.
- Увлажняйте губы
Можно ли зимой использовать SPF / Фото Pexels
Работайте над привычкой – увлажнять губы постоянно. Носите с собой бальзам для губ всюду, чтобы не допускать пересушивания.
- Тщательно очищайте кожу
После катания нужно обязательно принимать душ и очищать кожу от всех средств, которые были нанесены ранее. Дело в том, что при активном движении вы много потеете. Позволяйте коже отдыхать и "дышать".
Напомним! Ранее мы рассказывали, какие ошибки в очищении могут привести к ухудшению состояния кожи.
Какие косметические средства взять с собой на отдых
На зимний отдых нужно брать с собой сухой шампунь. Он станет вашим спасителем, ведь волосы под защитным шлемом и шапкой чрезвычайно быстро жирнеют.
Также не забудьте взять с собой скраб. Во время такого отдыха многие ходят в сауну и баню. Это настоящий подарок для кожи. Закрепите эффект с помощью скрабирования.