Спільне фото відомих осіб на вечері вже встигли обговорити всі світові ЗМІ, оскільки їхнє вбрання символізувало український прапор, пише 24 Канал з посиланням на Harper's Bazaar.

Як виглядали королева Камілла та Меланія Трамп?

На урочистий банкет королева Камілла одягнула темно-синю сукню з бісером на низу та рукавах. Образ Її Величність доповнила кольє від Сartier, а також сережками, браслетами та тіарою з сапфірами та діамантами.

Меланія Трамп з’явилася у довгій сукні прямого крою жовтого кольору з відкритими плечима від бренду Carolina Herrera. Талію прикрасив широкий пояс у бежевому відтінку. Свій вихід перша леді США довершила сережками із зеленими дорогоцінним камінням.

У мережі вважають такий вихід продуманим ходом, оскільки деталі одягу перед зустріччю завжди проговорюють, тому вибір жінок не став випадковістю, а мав чітке послання підтримки України.



Красивий образ королеви Камілли та Меланії Трамп / Фото Х/RoyalFamily

Як поєднати синій та жовтий колір?

Найкраще поєднувати синій та жовтий в образі кількома шляхами. Найкращий з них – це акцентами. До прикладу, може бути синій верх та жовтий низ. Другий популярний вихід стосується рівноваги кольорів. Для відтворення образу синій костюм варто довершити жовтою сумкою, а жовте плаття – синіми туфлями, поясом тощо.

Німецька інфлюенсерка Леоні Ганне показала цікавий образ у синьому костюмі та жовтому взутті й сумці. У цьому аутфіті зірка прийшла на модний показ у Мілані у 2022 році. Своїм образом вона намагалася продемонструвати підтримку Україні.



Модний образ Леоні Ганне / Фото з інстаграму модниці

Наприкінці лютого 2022 року корейсько-американська актриса Грета Лі з серіалу "Ранкове шоу" прийшла на червону доріжкою SAG Awards у синьо-жовтій сукні Marc Jacobs, яка стала даниною до кольорів прапора України.



Грета Лі обрала сукню в кольорах українського прапора / Фото з Upi

Також вдалі образи продемонструвала Джамала, тож можна повторити її аутфіти.

Як модно поєднувати кольори в одязі?