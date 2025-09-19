Спільне фото відомих осіб на вечері вже встигли обговорити всі світові ЗМІ, оскільки їхнє вбрання символізувало український прапор, пише 24 Канал з посиланням на Harper's Bazaar.
Як виглядали королева Камілла та Меланія Трамп?
На урочистий банкет королева Камілла одягнула темно-синю сукню з бісером на низу та рукавах. Образ Її Величність доповнила кольє від Сartier, а також сережками, браслетами та тіарою з сапфірами та діамантами.
Меланія Трамп з’явилася у довгій сукні прямого крою жовтого кольору з відкритими плечима від бренду Carolina Herrera. Талію прикрасив широкий пояс у бежевому відтінку. Свій вихід перша леді США довершила сережками із зеленими дорогоцінним камінням.
У мережі вважають такий вихід продуманим ходом, оскільки деталі одягу перед зустріччю завжди проговорюють, тому вибір жінок не став випадковістю, а мав чітке послання підтримки України.
Красивий образ королеви Камілли та Меланії Трамп / Фото Х/RoyalFamily
Як поєднати синій та жовтий колір?
Найкраще поєднувати синій та жовтий в образі кількома шляхами. Найкращий з них – це акцентами. До прикладу, може бути синій верх та жовтий низ. Другий популярний вихід стосується рівноваги кольорів. Для відтворення образу синій костюм варто довершити жовтою сумкою, а жовте плаття – синіми туфлями, поясом тощо.
Німецька інфлюенсерка Леоні Ганне показала цікавий образ у синьому костюмі та жовтому взутті й сумці. У цьому аутфіті зірка прийшла на модний показ у Мілані у 2022 році. Своїм образом вона намагалася продемонструвати підтримку Україні.
Модний образ Леоні Ганне / Фото з інстаграму модниці
Наприкінці лютого 2022 року корейсько-американська актриса Грета Лі з серіалу "Ранкове шоу" прийшла на червону доріжкою SAG Awards у синьо-жовтій сукні Marc Jacobs, яка стала даниною до кольорів прапора України.
Грета Лі обрала сукню в кольорах українського прапора / Фото з Upi
Також вдалі образи продемонструвала Джамала, тож можна повторити її аутфіти.
Як модно поєднувати кольори в одязі?
- Андре Тан радить використовувати базові кольори для створення красивого образу. Найкраще дотримуватися правила трьох кольорів, та обирати контраст або монохромний стиль для створення гармонійних образів.
- Кобальтовий синій колір знову повернеться в моду у 2025 році, а також очікується повернення виразних принтів.