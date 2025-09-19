Совместное фото известных лиц на ужине уже успели обсудить все мировые СМИ, поскольку их наряд символизировал украинский флаг, пишет 24 Канал со ссылкой на Harper's Bazaar.
Как выглядели королева Камилла и Мелания Трамп?
На торжественный банкет королева Камилла надела темно-синее платье с бисером на низу и рукавах. Образ Ее Величество дополнила колье от Сартіег, а также серьгами, браслетами и тиарой с сапфирами и бриллиантами.
Мелания Трамп появилась в длинном платье прямого кроя желтого цвета с открытыми плечами от бренда Carolina Herrera. Талию украсил широкий пояс в бежевом оттенке. Свой выход первая леди США довершила серьгами с зелеными драгоценными камнями.
В сети считают такой выход продуманным ходом, поскольку детали одежды перед встречей всегда проговаривают, поэтому выбор женщин не стал случайностью, а имел четкое послание поддержки Украины.
Красивый образ королевы Камиллы и Мелании Трамп / Фото Х/RoyalFamily
Как совместить синий и желтый цвет?
Лучше всего сочетать синий и желтый в образе несколькими путями. Лучший из них – это акценты. К примеру, может быть синий верх и желтый низ. Второй популярный выход касается равновесия цветов. Для воспроизведения образа синий костюм стоит довершить желтой сумкой, а желтое платье – синими туфлями, поясом и тому подобное.
Немецкая инфлюенсер Леони Ханне показала интересный образ в синем костюме и желтой обуви и сумке. В этом аутфите звезда пришла на модный показ в Милане в 2022 году. Своим образом она пыталась продемонстрировать поддержку Украине.
Модный образ Леони Ханне / Фото из инстаграма модницы
В конце февраля 2022 года корейско-американская актриса Грета Ли из сериала "Утреннее шоу" пришла на красную дорожку SAG Awards в сине-желтом платье Marc Jacobs, которое стало данью цветам флага Украины.
Грета Ли выбрала платье в цветах украинского флага / Фото с Upi
Также удачные образы продемонстрировала Джамала, поэтому можно повторить ее аутфиты.
Как модно сочетать цвета в одежде?
- Андре Тан советует использовать базовые цвета для создания красивого образа. Лучше всего придерживаться правила трех цветов, и выбирать контраст или монохромный стиль для создания гармоничных образов.
- Кобальтовый синий цвет снова вернется в моду в 2025 году, а также ожидается возвращение выразительных принтов.