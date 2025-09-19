Як поєднати синій та жовтий колір в образі – їх носять відомі жінки світу
- Королева Камілла та Меланія Трамп обрали вбрання синьо-жовтих кольорів, що символізують український прапор, для урочистого банкету у Великій Британії.
- Синій та жовтий кольори можна поєднувати акцентами або через рівновагу, як показали на прикладі німецької інфлюенсерки Леоні Ганне та актриси Грети Лі.
Нещодавно королева Камілла та перша леді США Меланія Трамп для урочистого банкету у Великій Британії обрали для себе вбрання у синьо-жовтій палітрі. Як поєднати ці два яскраві кольори в образі – читайте в матеріалі.
Спільне фото відомих осіб на вечері вже встигли обговорити всі світові ЗМІ, оскільки їхнє вбрання символізувало український прапор, пише 24 Канал з посиланням на Harper's Bazaar.
Як виглядали королева Камілла та Меланія Трамп?
На урочистий банкет королева Камілла одягнула темно-синю сукню з бісером на низу та рукавах. Образ Її Величність доповнила кольє від Сartier, а також сережками, браслетами та тіарою з сапфірами та діамантами.
Меланія Трамп з’явилася у довгій сукні прямого крою жовтого кольору з відкритими плечима від бренду Carolina Herrera. Талію прикрасив широкий пояс у бежевому відтінку. Свій вихід перша леді США довершила сережками із зеленими дорогоцінним камінням.
У мережі вважають такий вихід продуманим ходом, оскільки деталі одягу перед зустріччю завжди проговорюють, тому вибір жінок не став випадковістю, а мав чітке послання підтримки України.
Красивий образ королеви Камілли та Меланії Трамп / Фото Х/RoyalFamily
Як поєднати синій та жовтий колір?
Найкраще поєднувати синій та жовтий в образі кількома шляхами. Найкращий з них – це акцентами. До прикладу, може бути синій верх та жовтий низ. Другий популярний вихід стосується рівноваги кольорів. Для відтворення образу синій костюм варто довершити жовтою сумкою, а жовте плаття – синіми туфлями, поясом тощо.
Німецька інфлюенсерка Леоні Ганне показала цікавий образ у синьому костюмі та жовтому взутті й сумці. У цьому аутфіті зірка прийшла на модний показ у Мілані у 2022 році. Своїм образом вона намагалася продемонструвати підтримку Україні.
Модний образ Леоні Ганне / Фото з інстаграму модниці
Наприкінці лютого 2022 року корейсько-американська актриса Грета Лі з серіалу "Ранкове шоу" прийшла на червону доріжкою SAG Awards у синьо-жовтій сукні Marc Jacobs, яка стала даниною до кольорів прапора України.
Грета Лі обрала сукню в кольорах українського прапора / Фото з Upi
Також вдалі образи продемонструвала Джамала, тож можна повторити її аутфіти.
Як модно поєднувати кольори в одязі?
- Андре Тан радить використовувати базові кольори для створення красивого образу. Найкраще дотримуватися правила трьох кольорів, та обирати контраст або монохромний стиль для створення гармонійних образів.
- Кобальтовий синій колір знову повернеться в моду у 2025 році, а також очікується повернення виразних принтів.