Недавно королева Камилла и первая леди США Мелания Трамп для торжественного банкета в Великобритании выбрали для себя наряды в сине-желтой палитре. Как совместить эти два ярких цвета в образе – читайте в материале.

Совместное фото известных лиц на ужине уже успели обсудить все мировые СМИ, поскольку их наряд символизировал украинский флаг, пишет 24 Канал со ссылкой на Harper's Bazaar.

Как выглядели королева Камилла и Мелания Трамп?

На торжественный банкет королева Камилла надела темно-синее платье с бисером на низу и рукавах. Образ Ее Величество дополнила колье от Сартіег, а также серьгами, браслетами и тиарой с сапфирами и бриллиантами.

Мелания Трамп появилась в длинном платье прямого кроя желтого цвета с открытыми плечами от бренда Carolina Herrera. Талию украсил широкий пояс в бежевом оттенке. Свой выход первая леди США довершила серьгами с зелеными драгоценными камнями.

В сети считают такой выход продуманным ходом, поскольку детали одежды перед встречей всегда проговаривают, поэтому выбор женщин не стал случайностью, а имел четкое послание поддержки Украины.



Красивый образ королевы Камиллы и Мелании Трамп / Фото Х/RoyalFamily

Как совместить синий и желтый цвет?

Лучше всего сочетать синий и желтый в образе несколькими путями. Лучший из них – это акценты. К примеру, может быть синий верх и желтый низ. Второй популярный выход касается равновесия цветов. Для воспроизведения образа синий костюм стоит довершить желтой сумкой, а желтое платье – синими туфлями, поясом и тому подобное.

Немецкая инфлюенсер Леони Ханне показала интересный образ в синем костюме и желтой обуви и сумке. В этом аутфите звезда пришла на модный показ в Милане в 2022 году. Своим образом она пыталась продемонстрировать поддержку Украине.



Модный образ Леони Ханне / Фото из инстаграма модницы

В конце февраля 2022 года корейско-американская актриса Грета Ли из сериала "Утреннее шоу" пришла на красную дорожку SAG Awards в сине-желтом платье Marc Jacobs, которое стало данью цветам флага Украины.



Грета Ли выбрала платье в цветах украинского флага / Фото с Upi

Также удачные образы продемонстрировала Джамала, поэтому можно повторить ее аутфиты.

