До того ж усіх цих цілей можна досягти без важких дієт та виснажливих тренувань. Достатньо буде лише послідовно дотримуватись низки рекомендацій, пише 24 Канал.

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Як покращити фігуру за декілька тижнів

Для початку потрібно переглянути раціон. Його можна покращити таким чином:

мінімізуйте продукти з великою концентрацією солі та цукру (наприклад, соління);

уникайте снеків та магазинних солодощів;

їжте більше продуктів з високим вмістом клітковини;

уникайте алкоголю;

не вживайте рідкі калорії (тобто, солодку воду, сік чи каву з сиропом або вершками);

старайтесь вживати тушковану, варену чи запечену їжу (головне, мінімізуйте кількість олії, адже це "непомітні" калорії);

харчуйтесь за правилом здорової тарілки (тримайте баланс між білками, жирами та вуглеводами).



Що робити, аби схуднути / Фото Pexels

Збільшуйте активність, аби "підтягнути" фігуру. Необов'язково терміново записуватись в зал. Достатньо буде:

більше ходити пішки (виходьте щоденно на вечірню прогулянку замість скролінгу соцмереж);

робити зарядку;

знайти на YouTube короткі заняття, які б вам були до душі (наприклад, танці, розтяжка, фітнес чи пілатес).

Аби шкіра була красивішою, необхідно:

робити скрабування хоча б 1 раз на тиждень;

наносити на тіло крем або баттер;

приймати контрастний душ.



Як схуднути без дієт / Фото Pexels

Як покращити зовнішність за менш ніж тиждень

Косметика ніяк не зможе приховати хронічний стрес, недосип та поганий настрій. Щоб ваша шкіра була чиста, очі сяючими, а загальний настрій позитивним, потрібно:

висипатися (спіть не менш як 7 годин);

знайти хобі, що розслабляє (наприклад, малювання);

зменшити час, який ви проводите у соцмережах (та й загалом перед екраном);

проводити час наодинці, аби прислухатися до внутрішнього голосу.

Зверніть увагу! Якщо ви відчуваєте хронічну втому, варто звернутися до лікаря. Є велика імовірність, що вам не вистачає деяких вітамінів.