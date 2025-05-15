До того ж усіх цих цілей можна досягти без важких дієт та виснажливих тренувань. Достатньо буде лише послідовно дотримуватись низки рекомендацій, пише 24 Канал.

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Як покращити фігуру за декілька тижнів

Для початку потрібно переглянути раціон. Його можна покращити таким чином:

  • мінімізуйте продукти з великою концентрацією солі та цукру (наприклад, соління);
  • уникайте снеків та магазинних солодощів;
  • їжте більше продуктів з високим вмістом клітковини;
  • уникайте алкоголю;
  • не вживайте рідкі калорії (тобто, солодку воду, сік чи каву з сиропом або вершками);
  • старайтесь вживати тушковану, варену чи запечену їжу (головне, мінімізуйте кількість олії, адже це "непомітні" калорії);
  • харчуйтесь за правилом здорової тарілки (тримайте баланс між білками, жирами та вуглеводами).


Що робити, аби схуднути / Фото Pexels

Збільшуйте активність, аби "підтягнути" фігуру. Необов'язково терміново записуватись в зал. Достатньо буде:

  • більше ходити пішки (виходьте щоденно на вечірню прогулянку замість скролінгу соцмереж);
  • робити зарядку;
  • знайти на YouTube короткі заняття, які б вам були до душі (наприклад, танці, розтяжка, фітнес чи пілатес).

Аби шкіра була красивішою, необхідно:

  • робити скрабування хоча б 1 раз на тиждень;
  • наносити на тіло крем або баттер;
  • приймати контрастний душ.


Як схуднути без дієт / Фото Pexels

Як покращити зовнішність за менш ніж тиждень

Косметика ніяк не зможе приховати хронічний стрес, недосип та поганий настрій. Щоб ваша шкіра була чиста, очі сяючими, а загальний настрій позитивним, потрібно:

  • висипатися (спіть не менш як 7 годин);
  • знайти хобі, що розслабляє (наприклад, малювання);
  • зменшити час, який ви проводите у соцмережах (та й загалом перед екраном);
  • проводити час наодинці, аби прислухатися до внутрішнього голосу.

Зверніть увагу! Якщо ви відчуваєте хронічну втому, варто звернутися до лікаря. Є велика імовірність, що вам не вистачає деяких вітамінів.