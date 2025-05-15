До того ж усіх цих цілей можна досягти без важких дієт та виснажливих тренувань. Достатньо буде лише послідовно дотримуватись низки рекомендацій, пише 24 Канал.
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Як покращити фігуру за декілька тижнів
Для початку потрібно переглянути раціон. Його можна покращити таким чином:
- мінімізуйте продукти з великою концентрацією солі та цукру (наприклад, соління);
- уникайте снеків та магазинних солодощів;
- їжте більше продуктів з високим вмістом клітковини;
- уникайте алкоголю;
- не вживайте рідкі калорії (тобто, солодку воду, сік чи каву з сиропом або вершками);
- старайтесь вживати тушковану, варену чи запечену їжу (головне, мінімізуйте кількість олії, адже це "непомітні" калорії);
- харчуйтесь за правилом здорової тарілки (тримайте баланс між білками, жирами та вуглеводами).
Що робити, аби схуднути / Фото Pexels
Збільшуйте активність, аби "підтягнути" фігуру. Необов'язково терміново записуватись в зал. Достатньо буде:
- більше ходити пішки (виходьте щоденно на вечірню прогулянку замість скролінгу соцмереж);
- робити зарядку;
- знайти на YouTube короткі заняття, які б вам були до душі (наприклад, танці, розтяжка, фітнес чи пілатес).
Аби шкіра була красивішою, необхідно:
- робити скрабування хоча б 1 раз на тиждень;
- наносити на тіло крем або баттер;
- приймати контрастний душ.
Як схуднути без дієт / Фото Pexels
Як покращити зовнішність за менш ніж тиждень
Косметика ніяк не зможе приховати хронічний стрес, недосип та поганий настрій. Щоб ваша шкіра була чиста, очі сяючими, а загальний настрій позитивним, потрібно:
- висипатися (спіть не менш як 7 годин);
- знайти хобі, що розслабляє (наприклад, малювання);
- зменшити час, який ви проводите у соцмережах (та й загалом перед екраном);
- проводити час наодинці, аби прислухатися до внутрішнього голосу.
Зверніть увагу! Якщо ви відчуваєте хронічну втому, варто звернутися до лікаря. Є велика імовірність, що вам не вистачає деяких вітамінів.